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Общество

"Квантовая неделя" пройдёт в Нижнем Новгороде 11-15 ноября

08 ноября 2024 07:57  [76] Общество

ННГУ им. Лобачевского 11 ноября откроет пятидневную "Квантовую неделя в Нижнем Новгороде". Организаторами выступают "Росатом – Квантовые технологии", Нижегородский НОЦ и Университет Лобачевского в партнёрстве с ведущими вузами города.

Как рассказали в пресс-службе ННГУ, мероприятие пройдёт на разных площадках города и будет включать в себя открытые просветительские лекции, экскурсии в научные лаборатории для школьников, программу повышения квалификации для учителей физики, а также II Всероссийский квантовый хакатон Quant-NN для студентов, аспирантов и молодых учёных, которые специализируются в области квантовых технологий.

Проект "Квантовые недели" реализуется в субъектах РФ и направлен на широкую популяризацию естественнонаучных дисциплин и знаний в области квантовых технологий - в частности, повышение вовлечённости в данную повестку школьников, студентов,педагогов и научных сотрудников вузов, представителей региональных органов власти, институтов развития и бизнеса.

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Теги:
Наука ННГУ Образование
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