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Бизнес

"Транснефть–Верхняя Волга" - финалист Международной премии #МыВместе в номинации "Ответственный бизнес"

13 ноября 2024 18:10  [132] Бизнес

Проект АО «Транснефть–Верхняя Волга» «Территория добра» стал победителем регионального этапа Международной премии #МыВместе в номинации «Ответственный бизнес».

Представители компании приняли участие во встрече финалистов от Нижегородской области с министром молодежной политики региона Светланой Ануфриевой. Участники представили проекты-победители регионального этапа и обменялись опытом проведения эффективных волонтерских акций. На встрече также обсуждались предложения по развитию добровольчества в Нижегородской области.

Проект «Территория добра» охватывает все 14 регионов присутствия предприятия. За последние 15 лет компания реализовала свыше 700 благотворительных и волонтерских проектов. В их числе - строительство улицы из 12 домов в г.о. Бор Нижегородской области для семей, потерявших жилье из-за лесных пожаров летом 2010 года; помощь в проведении капитального ремонта нижегородского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Ласточка»; приобретение медицинского оборудования для детского реабилитационного центра в г. Великие Луки и Нижегородской областной больницы им. Н.А. Семашко. 

Только за 2023 год поддержку получили свыше сорока учреждений социальной сферы, национальный парк «Мещера» во Владимирской области, заповедник «Большая Кокшага» в Республике Марий Эл, а также поисковый отряд «Курган». 

«За 15 лет программа охватила более 50 населенных пунктов, в которых благодаря компании отремонтировано и построено более 100 детских садов, школ, реабилитационных центров и поликлиник», - подчеркнул помощник генерального директора АО «Транснефть-Верхняя Волга» Артем Баранов. 

Ежегодно в реализацию социальных инициатив вовлекаются 2 тыс. корпоративных волонтеров. 

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Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
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