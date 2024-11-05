Нижегородское управление Росгвардии информирует о предоставлении госуслуг Общество

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области

Управление Росгвардии по Нижегородской области информирует граждан о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности для жителей города Нижнего Новгорода

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Нижегородской области и подразделения лицензионно-разрешительной работы районов города Нижнего Новгорода переведены в одно здание по адресу: город Нижний Новгород, улица Московское шоссе, дом 294.

Для получения государственных услуг в лицензионно-разрешительной сфере приглашаем граждан:

Вторник/ четверг – с 9.00 до 17.00

Вторая и четвертая суббота месяца – с 10.00 до 15.00.

Контактные телефоны:

Канцелярия ЦЛРР: 8(831)267-03-34

По вопросам оружия ЦЛРР: 8(831)267-04-21, 8(831)267-02-16

По вопросам частной охранной деятельности ЦЛРР: 8(831)267-02-69, 8(831)267-08-96.

По вопросам предоставления государственных услуг для граждан, зарегистрированных:

Автозаводский район: 8(831)267-08-49

Канавинский район: 8(831)267-06-46

Ленинский район: 8(831)267-06-59

Московский район: 8(831)267-09-83

Нижегородский район: 8(831)267-05-23

Приокский район: 8(831)267-08-66

Советский район: 8(831)267-08-66

Сормовский район: 8(831)267-09-83.