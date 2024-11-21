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Экономика

Госдума приняла бюджет на 2025-2027 годы с ключевыми поправками "Единой России"

22 ноября 2024 13:52  [98] Экономика

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов" с ключевыми поправками "Единой России". В главном финансовом документе страны увеличивается финансирование всех социальных и экономических обязательств.

Федеральный бюджет решает важнейшие задачи: полное выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми, обеспечение расходов на оборону, безопасность, поддержку участников СВО и их семей, достижение технологического суверенитета.

Врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев ранее сообщал, что по инициативе "Единой России" в бюджете предусматривается дополнительное выделение 161,7 млрд рублей в ближайшие три года на приоритетные для страны направления развития: социальную поддержку, строительство школ, садов, дорог, развитие регионов, АПК, науку, инфраструктуру детского отдыха и спорта, поддержку участников СВО и их семей.

"Этот документ - не просто цифры, а основа для будущего нашей страны! В 2025 году на социальную политику запланировано целых 6,9 трлн рублей. Это значит, что мы продолжим индексировать пенсии, поддерживать семьи с детьми и обеспечивать социальные гарантии для военнослужащих и их семей. Также увеличены расходы на поддержку участников СВО и их семей. Не забыли и о наших дорогах. На развитие региональных автомобильных дорог выделят в следующем году 20 млрд рублей, а на комплексное развитие сельских территорий - 7,4 млрд рублей. Это поможет улучшить инфраструктуру и жизнь в наших регионах. Мы нацелены на достижение технологического лидерства, и на эти цели будет направлено 6,1 трлн рублей за три года. Инвестиции в нацпроекты составят более 40 трлн рублей за шесть лет - в два раза больше, чем в предыдущий период. С 2018 года наши бюджетные расходы увеличились в 2,5 раза, доходы тоже растут. В 2025 году они составят 40,3 трлн рублей. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении", - отметила депутат Госдумы от Нижегородской области Наталья Назарова.

В числе приоритетов для партии – финансирование положений народной программы, поручений президента и реализации национальных проектов. На эти цели в 2025 году заложено почти 5 трлн рублей, в 2026-2027 годах – свыше 5 трлн рублей ежегодно.

На социальную политику в 2025 году в бюджете предусмотрено 6,9 трлн рублей (всего - 21,3 трлн рублей за три года). Это индексация пенсий, социальных пособий, поддержка семей с детьми.

Более чем на 2 млрд рублей увеличена поддержка фонда "Защитники Отечества", предусмотрено финансирование Комитета семей воинов Отечества и "Ассоциации ветеранов СВО" - в размере 291 млн рублей и 215 млн рублей соответственно.

Почти на 1,2 млрд рублей увеличится финансирование реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, что позволит охватить соответствующими мероприятиями не менее 1,7 млн человек ежегодно. На поддержку "Всероссийского общества слепых" в соответствии с поправками "Единой России" в 2025 году заложено 1,1 млрд рублей, дополнительные средства получит "Всероссийское общество инвалидов".

На сферу образования в 2025 году заложено более 1,5 трлн рублей. Продолжится программа по капитальному ремонту и строительству детских садов и школ, модернизация инфраструктуры в педагогических вузах, выплаты классным руководителям и советникам по воспитанию.

Выделенные на капремонт образовательных учреждений средства позволят отремонтировать 3208 и построить 70 новых школ, обновить 837 и построить 63 новых детских сада. Ежегодно предусмотрена закупка не менее 3 тысяч автобусов. Горячее питание смогут получать около 7 млн детей.

На капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры направят вдвое больше средств, чем планировалось изначально, - 10 млрд рублей. Почти на 2,8 млрд рублей увеличены расходы на оснащение спортивных объектов новым оборудованием (поправка "Единой России" позволит оснастить порядка тысячи спортплощадок за три года). На создание новой и модернизацию существующей инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей дополнительно направят 3 млрд рублей в течение трех лет.

Благодаря поправкам "Единой России" бюджетные расходы на развитие автомобильных дорог регионального значения увеличатся на 60 млрд рублей (на 20 млрд рублей в год).

Более 7 млрд рублей дополнительно выделят на комплексное развитие сельских территорий, почти 3 млрд рублей - на льготный лизинг для сельхозтоваропроизводителей, около 11,4 млрд рублей - на льготный лизинг сельскохозяйственной техники, 10 млрд рублей - на субсидии ее производителям.

Между регионами перераспределено 253 межбюджетных трансферта с общим объемом 3,4 трлн рублей. Субъекты РФ могут принимать бюджеты с учетом этих средств и заключать контракты. Принято решение о списании двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. Не менее 50% от списания этой задолженности направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе, лифтового хозяйства по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Напомним, работу над документом "Единая Россия" вела вместе с правительством РФ.

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Теги:
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