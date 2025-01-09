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Политика

Евгений Минченко: "Глеб Никитин сегодня во многом задает федеральную повестку"

13 января 2025 19:44  [154] Политика

Фото: mgimo.ru

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко прокомментировал попадание нижегородского губернатора Глеба Никитина в топ-15 Индекса плотности федеральных контактов глав регионов РФ. Федеральный эксперт дал комментарий порталу pravda-nn.ru.

"Глеб Никитин действительно сегодня во многом задает федеральную повестку — и как руководитель профильной комиссии Госсовета, и как губернатор, запускающий в регионе передовые практики, которые становятся образцом для других субъектов страны. Заслуги Никитина в социокультурном прорыве региона были признаны и в прошлом году, когда он получил спецприз премии "Гамбургский счет"", — отметил эксперт. 

Также Минченко подчеркнул, что инициативы главы региона находят широкий отклик на федеральном уровне. Например, планы объединения Кстовского округа и Нижнего Новгорода, которые сделают последний вторым по площади городом России, являются важным шагом, увеличивающим значимость региона. Кроме того, меры по стимулированию рождаемости, предложенные Никитиным, получили высокую оценку со стороны федеральных чиновников. 

"Проактивная позиция Глеба Сергеевича, его способность предлагать яркие и масштабные инициативы федерального уровня сыграли важную роль в таком высоком результате. Это отражает не только статус региона, но и его личный вклад в формирование федеральной повестки", — резюмировал Минченко. 

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