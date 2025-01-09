Полиция ищет водителя, бросившего авто в нижегородском дворе после погони

В ночь на 29 января в Нижнем Новгороде инспекторы ГИБДД заметили отечественный автомобиль, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Полицейские подали сигнал об остановке, но мужчина проигнорировал требования и попытался скрыться.
Как рассказали в пресс-службе полиции, во время преследования нарушитель двигался по улицам областного центра, совершая опасные маневры. В итоге он заехал во двор на проспекте Ленина в Канавинском районе, бросил машину и скрылся.
Автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку. В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.19 КоАП РФ – за создание помех для движения из-за неправильной стоянки.
Сейчас полиция устанавливает личность нарушителя.
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