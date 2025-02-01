Екатерина Генералова: "Программа "Герои.Нижегородская область" сегодня очень актуальна" Общество

Руководитель нижегородского отделения фонда "Защитники Отечества" Екатерина Генералова прокомментировала старт образовательного проекта для участников специальной военной операции "Герои. Нижегородская область".

"Программа "Герои. Нижегородская область" - очень актуальная и нужная сегодня программа, которую создала Нижегородская область для наших героев. Фонд "Защитники Отечества" будет играть важную роль в этой программе", - отметила она.

В частности, фонд предоставит психологов для тестирования, а также будет сопровождать участников при регистрации и обучении.

"Ветераны СВО ждут эту программу, запросы уже поступают. Есть желающие пройти регистрацию и начать обучение для старта карьеры на нижегородской земле", - резюмировала Екатерина Генералова.

Ранее о запуске программы высказался председатель Нижегородского отделения ВООО "Российский Союз ветеранов Афганистана" Валерий Бирюков.