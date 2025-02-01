Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
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Общество

Екатерина Генералова: "Программа "Герои.Нижегородская область" сегодня очень актуальна"

03 февраля 2025 11:54  [129] Общество

Руководитель нижегородского отделения фонда "Защитники Отечества" Екатерина Генералова прокомментировала старт образовательного проекта для участников специальной военной операции "Герои. Нижегородская область".

"Программа "Герои. Нижегородская область" - очень актуальная и нужная сегодня программа, которую создала Нижегородская область для наших героев. Фонд "Защитники Отечества" будет играть важную роль в этой программе", - отметила она.

В частности, фонд предоставит психологов для тестирования, а также будет сопровождать участников при регистрации и обучении.

"Ветераны СВО ждут эту программу, запросы уже поступают. Есть желающие пройти регистрацию и начать обучение для старта карьеры на нижегородской земле", - резюмировала Екатерина Генералова.

Ранее о запуске программы высказался председатель Нижегородского отделения ВООО "Российский Союз ветеранов Афганистана" Валерий Бирюков.

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Теги:
Екатерина Генералова СВО
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