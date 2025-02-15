Евгений Седов: "Сексология всегда была мультидисциплинарной, и ее исключение из медицины не остановит развитие науки" Общество

Фото: Евгений Седов

Решение об исключении сексологии из списка врачебных специальностей, по мнению семейного психолога и сексолога Евгения Седова, не следует рассматривать как упразднение самой дисциплины.

"Сексология изначально была мультидисциплинарной наукой, изучающей пол во всей его многогранности, а не только как аспект полового акта. Она затрагивает множество областей знаний — от медицины и психологии до социологии и истории", — поясняет специалист.

По его словам, в России еще в конце 80-х годов предлагалось включить в состав женских консультаций психологов-сексологов, которые могли бы дополнять врачебную практику. Однако вместо этого теперь принято решение исключить эту специализацию из перечня медицинских профессий.

При этом, как подчеркивает Седов, это не означает, что вопросы сексуального здоровья останутся без медицинского сопровождения. "Медицинские аспекты по-прежнему останутся в ведении врачей разных профилей — гинекологов, урологов, эндокринологов и других специалистов. Однако теперь комплексный подход, который требует сочетания медицинских и психологических знаний, может оказаться под угрозой", — считает он.

Сексология продолжит существовать как междисциплинарное направление. "Шумиха вокруг этого вопроса возникает, во многом, из-за того, что в массовой культуре слово "секс" часто сводят исключительно к половому акту, забывая его исходное значение — "пол"", — добавляет эксперт.

Что касается будущего работы специалистов, то, по мнению Седова, врачи общей практики и профильные специалисты продолжат решать медицинские проблемы сексуального здоровья, а психологи и психотерапевты займутся его немедицинскими аспектами, такими как половая идентичность, межполовые отношения, вопросы женственности и мужественности.

Отвечая на вопрос о возможных причинах такого решения, Седов отметил, что сложно судить о позиции государства в этом вопросе. "Возможно, это попытка четко разграничить медицинские и немедицинские аспекты сексологии. Главное, чтобы это не привело к снижению доступности квалифицированной помощи и не повлияло на комплексный подход в решении подобных проблем", — подчеркнул он.