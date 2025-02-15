Олег Трофимов: "Программа "Герои. Нижегородская область" приведет в органы управления настоящих патриотов" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

«Социализация ветеранов является одной из наших приоритетных задач. Это, безусловно, особые люди. Люди мужественные, храбрые, прошедшие огонь сражений, вставшие на защиту Родины, не считаясь с ценой. Именно они, как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, представляют собой настоящую элиту России, которая будет двигать страну вперед. Наша задача состоит в том, чтобы создать условия для повышения квалификации ветеранов, передать им управленческие компетенции, с помощью которых они смогут реализовать свой потенциал на благо общества», - сказал ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Олег Трофимов, комментируя старт в регионе программы для ветеранов и участников СВО «Герои. Нижегородская область».

Он отметил, что Университет Лобачевского как один из ведущих научно-образовательных центров оказывает системную поддержку ветеранам специальной военной операции.

«Региональная программа «Герои. Нижегородская область» позволит усилить эту работу. Я готов выступить в качестве наставника для участников программы. Рассчитываю, что наши совместные усилия приведут в органы управления региона настоящих патриотов, обладающих знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач», - добавил Олег Трофимов.

Напомним, в регионе с 31 января до 15 марта проводится регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область», направленной на интеграцию и трудоустройство участников, ветеранов СВО в системе государственного управления. Программа является продолжением флагманской федеральной программы «Время героев». Регистрация проводится через президентскую платформу АНО «Россия – страна возможностей».

Программа реализуется правительством Нижегородской области при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) и Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Главная цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти и местного самоуправления. Также выпускники программы смогут трудоустроиться в государственные компании, корпорации регионального уровня.

По результатам всех отборочных этапов общественный совет утвердит примерно 60 финалистов, допущенных к обучению участников программы, которое продлится с августа 2025-го по август 2026 года. На данном этапе пройдет четырехмодульное обучение по направлениям «Государственная политика», «Управление проектами», «Современные технологии управления», «Лидерство и мотивация». Кроме того, предусмотрена работа с наставниками и стажировки в правительстве Нижегородской области, Законодательном собрании региона, Думе Нижнего Новгорода, администрациях муниципальных образований, а также в подведомственных бюджетных и ключевых коммерческих организациях региона.

Итоги программы планируется подвести в сентябре 2026 года. Участники получат дипломы о профессиональной переподготовке РАНХиГС и КУПНО, возможность кадровых назначений. Кроме того, лучшие по результатам рейтинга получат рекомендации к участию в финальном отборе федеральной программы «Время героев» без прохождения этапа тестирования.