Артем Кавинов: "Программа "Герои. Нижегородская область" – это именно то, что нужно ребятам, возвращающимся с СВО" Общество

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«Подход, предложенный губернатором Глебом Никитиным и его командой, действительно интересен и актуален. Совместная с РАНХиГС программа «Герои. Нижегородская область», объединяющая региональные и федеральные ресурсы, – это именно то, что нужно ребятам, возвращающимся с СВО», - сказал депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов, комментируя проведение в регионе программы «Герои. Нижегородская область».

«Программа поможет участникам и ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни, используя полученный опыт и лучшие качества, проявленные в сложнейших ситуациях. Мужество, умение справляться с трудностями на линии боевого соприкосновения – всё это при правильном образовательном подходе позволит им реализовать свой потенциал, проявить свои лучшие качества в качестве руководителя предприятия, в органах власти, бизнесе, общественной жизни. Это прекрасный шанс для ребят найти себя в мирной жизни, и я рад, что подобные совместные проекты с РАНХиГС станут для них надежной опорой. Уверен, опыт Нижегородской области, безусловно, будет востребован и в других регионах страны», - добавил Артем Кавинов.

Напомним, в регионе с 31 января до 15 марта проводится регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область», направленной на интеграцию и трудоустройство участников, ветеранов СВО в систему государственного управления. Программа является продолжением флагманской федеральной программы «Время героев». Регистрация проводится через президентскую платформу АНО «Россия – страна возможностей» по ссылке: https://kupnokreml.ru/heroesofnn.

Программа реализуется правительством региона при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) и Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Главная цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Также выпускники программы смогут трудоустроиться в государственные компании, корпорации регионального уровня.

По результатам всех отборочных этапов общественный совет утвердит примерно 60 финалистов, допущенных к обучению участников программы, которое продлится с августа 2025-го по август 2026 года. На данном этапе пройдет четырехмодульное обучение по направлениям «Государственная политика», «Управление проектами», «Современные технологии управления», «Лидерство и мотивация». Кроме того, предусмотрена работа с наставниками и стажировки в правительстве Нижегородской области, Законодательном собрании региона, Думе Нижнего Новгорода, администрациях муниципальных образований, а также в подведомственных бюджетных и ключевых коммерческих организациях региона.

Итоги программы планируется подвести в сентябре 2026 года. Участники получат дипломы о профессиональной переподготовке РАНХиГС и КУПНО, возможность кадровых назначений. Кроме того, лучшие по результатам рейтинга получат рекомендации к участию в финальном отборе федеральной программы «Время героев» без прохождения этапа тестирования.