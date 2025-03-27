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Экономика

Мария Горбунова: "США исключат из круга общения, как родственника, сошедшего с ума"

07 апреля 2025 20:11  [53] Экономика
Мария Горбунова: США исключат из круга общения, как родственника, сошедшего с ума

Фото: сайт ННГУ

Доктор экономических наук, заведующая кафедрой мировой экономики и таможенного дела Института экономики ННГУ Мария Горбунова прокомментировала последствия введения новых импортных пошлин США, которые по масштабу превзошли даже меры, принятые в 1930 году.

По её словам, подобные тарифы — это, безусловно, шок. Однако она обращает внимание на то, что у США нет возможности девальвировать доллар по отношению к самому себе, чтобы повысить конкурентоспособность своей промышленности.

"Представляется, что США, по сути, прекращают финансировать рост спроса – и, соответственно, поддержание производства, за счёт роста долга. С учётом масштаба американской экономики, это коснётся всего мира", – заявила Горбунова.

Она подчеркнула, что основную нагрузку понесут американские потребители: "Заплатят американские потребители, так как произойдет стоимостное "вздутие" отдельных компонент цепочек создания стоимости". Кроме того, по её словам, упадут объёмы производства в странах-партнёрах США.

Тем не менее, эксперт считает, что поводов для паники нет. Она напомнила, что для большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также многих государств Латинской Америки, основными торговыми партнёрами остаются Китай и Евросоюз.

Горбунова также указала на более глубокие проблемы мировой экономики: "Мировой экономике требуется структурная перестройка – новых источников роста, инноваций нет со времен глобального кризиса 2008–2010 годов. Находящиеся в авангарде отрасли ИТ и ИИ сокращают занятость. Структурная перестройка нужна, для новых инноваций нужен капитал крупных корпораций, который сейчас смогут аккумулировать США, причём в своей юрисдикции".

По её мнению, дальнейшее развитие ситуации зависит от реакции мировых лидеров. "Вопрос в том, как отреагируют лидеры других стран. Попытаются договориться с Вашингтоном о снижении пошлин в отношении своих государств, чтобы вернуться к старой картине мира, или просто исключат США, как родственника, сошедшего с ума, из круга общения, сохранив относительно низкий уровень пошлин в отношении друг друга", – отметила она.

Экономист добавила, что расчёты показывают: стратегическими ресурсами в товарах будущего обладает Китай. "Качественный прорыв которого в электронике и зелёных товарах стал заметен в постпандемийный период", – подчеркнула Горбунова.

Она также указала, что будущее мировой экономики во многом зависит от стран глобального Юга: "Надо понимать, что будущее мировой экономики сейчас в руках стран мирового большинства. США действуют в соответствии со своей ценностной моделью – индивидуалистически, ориентируясь на краткосрочный период и создавая максимальную неопределённость. Из этой ситуации они надеются выйти победителями. Но страны коллективного НеЗапада тоже умеют объединять усилия, что наглядно видно на процессе расширения БРИКС".

Что касается России, Горбунова считает, что прямое влияние тарифной политики США будет минимальным: "Прямое влияние на экономику России минимально, объем торговли с США – невелик. Всё зависит от того, что будет с рынком нефти в среднесрочной перспективе, когда утихнет паника и будет понятен механизм реагирования других стран".

Она добавила, что Россия, как и США, обладает самодостаточностью в ключевых сферах. "Российская Федерация, как, впрочем, и США, самодостаточна в товарах, обеспечивающих продовольственную, энергетическую, военную безопасность. Вопрос в обеспечении ресурсности будущего, достижении технологического суверенитета. Это ответственность нашего поколения и тех новых кадров, которых мы уже подготовили и подготовим", – заключила эксперт.

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Теги:
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