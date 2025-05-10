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Андрей Самсонов: "Ситуацию в демографии надо планировать на 20-30 лет вперед"

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Андрей Самсонов: Ситуацию в демографии надо планировать на 20-30 лет вперед

По данным одного из ведущих российских банков, в Нижегородской области зафиксирована высокая динамика спроса на ипотечные программы для семей с детьми. По итогам первого квартала 2025 года по программе "Семейная ипотека" клиентам было выделено 28,7 млрд рублей льготных кредитов. Более 5,8 тысяч семей с детьми получили средства на приобретение жилья, что на 74% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"К сожалению, ответ на оба поставленных вопроса будет отрицательным. Наблюдаемый рост спроса на семейную ипотеку, к сожалению, пока обусловлен факторами, имеющими крайне слабое отношение к росту благосостояния, и уж тем более, к позитивным изменениям в демографической сфере.

Сначала об истинной причине растущего спроса на семейную ипотеку. В настоящий момент она осталась практически единственным рыночным инструментом, позволяющим молодым семьям с детьми улучшить свои жилищные условия под вменяемый процент. И относительно доступным. Практически все остальные конкурирующие ипотечные программы сегодня свернуты или приостановлены, а для ипотеки под 30% годовых не хватит никакого роста доходов.

Если реальной целью государства является изменение демографической ситуации и целевая поддержка семей с детьми, а не со финансирование девелоперов, то необходимо говорить о горизонте планирования в 20 - 30 лет. Программа семейной ипотеки должна быть законодательно, а возможно и конституционно, закреплена в бюджете на очень значительный срок как право молодой семьи улучшать, или, как минимум, не ухудшать свои жилищные условия по мере рождения детей. Вне зависимости, идет речь о первом, втором или третьем ребенке.

Только в том случае, когда у семей будет твердая уверенность и гарантии со стороны государства, возможность опираться на них при планировании своего будущего, будет эффект. Который, помимо всего, должен подкрепляться другими гарантиями финансовой поддержки: в образовании, медицинском обслуживании и т.д.

Современные социальные условия таковы, что положительные изменения в демографической сфере возможны только в том случае, если государство юридически закрепит свое конкретное финансовое участие в судьбе каждого ребенка, даже еще не рожденного. И сделает это неотменяемой политикой на горизонте нескольких десятилетий. Так что, семейная ипотека безусловно полезная и востребованная программа, но говорить о её успехе можно будет только через несколько лет и опираясь на данные о рождаемости. Пока же она, в основном, позволяет не столько улучшить, сколько сохранить приемлемые жилищные условия тем семьям, где уже есть дети".

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Теги:
Андрей Самсонов демография Жилье
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