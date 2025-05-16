Евгений Семенов: "Актуальность "Зарницы" обусловлена культурно-историческим вызовом страны" Общество

Глава региона Глеб Никитин сообщил в своем телеграм-канале, что в Нижегородской области завершился региональный этап военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Он поздравил ребят с успешным прохождением испытаний и не без гордости заявил, что в этом году игра "объединила более 75 000 школьников и студентов колледжей и техникумов области".

Евгений Семенов, зампред Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Актуальность возвращения военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и игры "Зарница", в частности, обусловлена культурно-историческим вызовом, который сегодня переживает наша страна.

Стратегически идея подобного рода подхода к социализации молодежи была сформулирована очень давно. "Si vis pacem, para bellum" — "хочешь мира, готовься к войне", говорили древние. Сегодня это становится более чем очевидно.

"Часы Судного дня" показывают, что до полуночи осталось 89 секунд. В условиях, когда противоречия, разделяющие мир, носят не столько экономический или политический характер, сколько цивилизационный, надеяться на их быстрое преодоление вряд ли стоит. В подобных обстоятельствах военно-техническое преимущество, несомненно, выполняет роль гаранта сохранения мира, но все же главным ресурсом в долгих войнах цивилизаций является дух нации, сплоченность общества его убежденность в правоте своей миссии.

Достигается это последовательным, скрупулёзным, комплексным формированием сознания общества и в первую очередь – молодежи и военно-патриотическое воспитание подрастающих поколений – это один из инструментов этого комплексного подхода".