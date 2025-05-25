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Общество

Участник СВО: "Программа "Герои. Нижегородская область" дает возможность раскрыть управленческий потенциал"

09 июня 2025 10:07  [38] Общество
Участник СВО: Программа Герои. Нижегородская область дает возможность раскрыть управленческий потенциал

Фото: пресс-служба КУПНО

«Программа «Герои. Нижегородская область» дает возможность показать себя, полностью раскрыть свой творческий и управленческий потенциал», – заявил участник программы, боец СВО с позывным «Добрыня».

До 2022 года нижегородец занимался строительным бизнесом. Но решение участвовать в специальной военной операции принял не раздумывая. 

«Мой прадед воевал, дед прибавил себе два года, чтобы уйти на фронт. Я осознавал, что сейчас мы снова защищаем Родину, защищаем свой дом, своих детей. Я не хочу, чтобы завтра в мое окно постучали фашисты», – говорит участник СВО.

Он вспоминает, что в экстренных ситуациях часто брал инициативу в свои руки, что помогало выполнять задачи без потерь. В том числе вывез из-под обстрела своего командира, за что был награжден медалью «За боевые отличия». 

Решение об участии в программе «Герои. Нижегородская область» «Добрыня» принял по совету отца, а близкие – супруга с двумя детьми – его поддержали. С помощью программы он рассчитывает закрепить имеющийся управленческий опыт, расширить кругозор и познакомиться с интересными людьми. По завершении обучения мужчина планирует поступать в вуз.

Напомним, что 2 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову результаты регистрации на программу «Герои. Нижегородская область». Программа направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». Итоги регистрации были подведены на заседании общественного совета программы под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев. 60 процентов зарегистрировавшихся в настоящее время принимают участие в боевых действиях, находясь в зоне СВО. Из их числа предстоит выбрать тех, кого зачислят в резерв программы. Еще 40% подавших заявки закончили службу в рядах Вооруженных сил РФ, именно из них будут выбраны финалисты, которые приступят к обучению. 56% участников программы имеют высшее образование, 27% – среднее профессиональное образование. Полностью прошли этап регистрации и 14 женщин: шесть из них имеют статус ветерана боевых действий, восемь сейчас находятся в зоне СВО.

Следующим этапом отбора на программу стало дистанционное тестирование участников на платформе АНО «Россия – страна возможностей». По результатам тестирования и оценки анкет Общественный совет программы «Герои. Нижегородская область» в мае отобрал 239 человек, которые показали высокие результаты и допущены до следующего этапа – онлайн-собеседования. Для участников, не попавших в основную образовательную программу, решено запустить дистанционный образовательный курс, который даст необходимые знания и навыки для дальнейшего профессионального развития в гражданской жизни.  

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Теги:
"Герои. Нижегородская область" Военные СВО
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