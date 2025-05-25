Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
12 июня 2025 14:20  [78] ВК АСК сохранит тренерский штаб на сезон 2025/2026
12 июня 2025 10:30  [391] ХК “Торпедо» продолжает формировать тренерский штаб
11 июня 2025 13:46  [331] Опубликованы эскизы зон отдыха в ледовом дворце на Стрелке
11 июня 2025 11:16  [352] ХК "Торпедо" назначил нового тренера по физподготовке
11 июня 2025 10:25  [573] Путину доложили о доступности занятий спортом для нижегородских пенсионеров
11 июня 2025 10:13  [373] Минспорта Нижегородской области создаст стандарты качества для частных клубов
11 июня 2025 09:46  [427] Артига попал в шорт-лист кандидатов на пост тренера "Пари НН"
10 июня 2025 15:51  [341] Семейный фестиваль "Парус СВОих" впервые состоялся в Нижегородской области
10 июня 2025 09:24  [479] Нижегородский ФК "Волна" объявил о смене тренерского штаба
09 июня 2025 18:42  [521] ХК "Торпедо" подписал контракт с Сергеем Бойковым
Спорт

ВК АСК сохранит тренерский штаб на сезон 2025/2026

12 июня 2025 14:20  [78] Спорт
ВК АСК сохранит тренерский штаб на сезон 2025/2026

Фото: ВК АСК

В волейбольном клубе АСК, представляющем Нижний Новгород, определились с тренерским составом на сезон 2025/2026. Информация появилась в телеграм-канале команды.

Руководить командой продолжит Андрей Дранишников, который работает в клубе уже девятый год. Дранишников, воспитанник нижегородской школы волейбола, возглавляет АСК с 2021 года. В прошлом он выступал за команды "Губерния", "Нижний Новгород" и саму АСК.

Кроме того, весь тренерский штаб останется без изменений. Старшим тренером вновь станет Виктор Никоненко, который трудится в клубе уже седьмой сезон. За статистику продолжит отвечать Самир Мухаров — он в команде пять лет.

Также в штабе останутся массажисты: Олег Кузнецов, работающий с АСК шесть лет, и Александр Бамбуров, присоединившийся к клубу в прошлом сезоне.

Напомним, прошлый чемпионат России АСК завершила на 12-м месте из 15 участников суперлиги.

Ранее сообщалось, что мужская и женская волейбольные команды АСК и "Спарта" объявили о начале ребрендинга.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волейбол Назначения Спорт
Поделиться:
Новости по теме
22 апреля 2025 13:50  [2234] ЦУРС опроверг слухи о ликвидации нижегородских спортклубов
26 марта 2025 18:09  [923] Руководство волейбольных клубов АСК и "Спарта" подвело итоги сезона на встрече с болельщиками
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных