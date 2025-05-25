ВК АСК сохранит тренерский штаб на сезон 2025/2026 Спорт

Фото: ВК АСК

В волейбольном клубе АСК, представляющем Нижний Новгород, определились с тренерским составом на сезон 2025/2026. Информация появилась в телеграм-канале команды.

Руководить командой продолжит Андрей Дранишников, который работает в клубе уже девятый год. Дранишников, воспитанник нижегородской школы волейбола, возглавляет АСК с 2021 года. В прошлом он выступал за команды "Губерния", "Нижний Новгород" и саму АСК.

Кроме того, весь тренерский штаб останется без изменений. Старшим тренером вновь станет Виктор Никоненко, который трудится в клубе уже седьмой сезон. За статистику продолжит отвечать Самир Мухаров — он в команде пять лет.

Также в штабе останутся массажисты: Олег Кузнецов, работающий с АСК шесть лет, и Александр Бамбуров, присоединившийся к клубу в прошлом сезоне.

Напомним, прошлый чемпионат России АСК завершила на 12-м месте из 15 участников суперлиги.

Ранее сообщалось, что мужская и женская волейбольные команды АСК и "Спарта" объявили о начале ребрендинга.