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Общество

Виталий Силленберг: "Программа "Герои. Нижегородская область" позволит участникам СВО внести свой вклад в развитие региона"

30 июня 2025 16:06  [111] Общество
Виталий Силленберг: Программа Герои. Нижегородская область позволит участникам СВО внести свой вклад в развитие региона

Фото: пресс-служба КУПНО

Программа «Герои. Нижегородская область» позволит участникам СВО внести свой вклад в развитие региона, сказал ветеран СВО, участник отбора на программу Виталий Силленберг.

Он отметил, что сам очень хочет поучаствовать в решении вопросов, которые улучшат жизнь в регионе. 

«В Нижегородской области я жил, учился, стал отцом, работаю и буду рад поучаствовать в судьбе моего родного края», – добавил герой. 

Виталий уверяет: люди, побывавшие в зоне проведения специальной военной операции, прошли сложный путь, поэтому легко справляются с трудностями, умеют брать на себя ответственность, обладают определенными управленческими компетенциями и способны работать в условиях многозадачности. 

Сейчас Виталий Силленберг трудится ведущим инженером в одном из подразделений «Группы ГАЗ». Говорит, что участие в программе «Герои. Нижегородская область» для него – это личностное развитие, новые знакомства и проверка собственных способностей.

«Каждая встреча со спикерами программы, которые уже занимают ключевые должности, стимулирует, становится мощным толчком к саморазвитию. С направлением, в котором хотел бы развиваться в рамках государственной и муниципальной службы, я пока не определился. Но точно не боюсь никаких трудностей, ведь именно они дают возможности для дальнейшего развития», – отметил ветеран СВО. 

Напомним, что 2 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову результаты регистрации на программу «Герои. Нижегородская область». Программа направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». Итоги регистрации были подведены на заседании общественного совета программы под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев. 60% зарегистрировавшихся в настоящее время принимают участие в боевых действиях, находясь в зоне СВО. Из их числа предстоит выбрать тех, кого зачислят в резерв программы. Еще 40% подавших заявки закончили службу в рядах Вооруженных сил РФ, именно из них будут выбраны финалисты, которые приступят к обучению. 56% участников программы имеют высшее образование, 27% – среднее профессиональное образование. Полностью прошли этап регистрации и 14 женщин: шесть из них имеют статус ветерана боевых действий, восемь сейчас находятся в зоне СВО.

Следующим этапом отбора на программу стало дистанционное тестирование участников на платформе АНО «Россия – страна возможностей». По результатам тестирования и оценки анкет общественный совет программы «Герои. Нижегородская область» в мае отобрал 239 человек, которые показали высокие результаты и допущены до следующего этапа – онлайн-собеседования. Для участников, не попавших в основную образовательную программу, решено запустить дистанционный образовательный курс, который даст необходимые знания и навыки для дальнейшего профессионального развития в гражданской жизни.  

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Теги:
"Герои. Нижегородская область" СВО
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