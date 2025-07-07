Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
19 сентября 2024 15:53  [15508] Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников
19 сентября 2024 15:29  [10716] Дмитрий Каминченко: Форум "Лидеры инвестиций" формирует имидж Нижнего Новгорода как делового центра России
03 апреля 2025 13:41  [3509] "Я разочарован": Игорь Ларионов — о вылете "Торпедо" из плей-офф
02 августа 2024 16:48  [3419] Роман Пермяков: "Нижний в ближайшем будущем вполне может стать центром привлечения IT-спецов"
10 октября 2024 16:49  [3351] Дмитрий Каминченко: "По статистике реальные денежные доходы нижегородцев в первом квартале 2024 года выросли"
29 августа 2024 17:08  [3264] Елена Мозгунова: "Основной целью деятельности создаваемого института станет комплексное развитие региональной демографической политики"
13 февраля 2025 12:24  [3222] Захар Прилепин: "Трамп залезет с ногами в нашу Украину"
26 сентября 2024 17:16  [3215] Евгений Семенов: "Армия и различные силовые структуры всегда были кадровыми донорами гражданской власти"
06 марта 2025 19:56  [3143] Арсений Гончуков: "Работайте лучше, снимайте, что хотите. Тарковский не виноват в ваших проблемах"
20 марта 2025 17:35  [2759] Роман Пермяков: "Нижний Новгород умеет проводить события мирового уровня"
Последние новости рубрики Общество
11 июля 2025 09:48  [57] Равиль Равилов: "Герои. Нижегородская область" – очень важная программа, к которой каждый из участников относится серьезно"
11 июля 2025 09:43  [85] Очистку автозаводского озера Земснаряд-1 провели активисты "Единой России"
11 июля 2025 09:25  [122] Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару
11 июля 2025 09:16  [206] Шесть человек пострадали от жары в Нижегородской области
10 июля 2025 20:06  [425] Никита Кологривый и Лянка Грыу прошлись по красной дорожке "Горький fest - 2025"
10 июля 2025 20:00  [280] Движение по Московскому шоссе будут ограничивать в течение трех ночей
10 июля 2025 19:20  [326] Граффити с героем СВО Алексеем Стрекачёвым украсило корпус ННГУ
10 июля 2025 18:40  [51] Премьера продолжения комедийного боевика "Ухожу красиво" пройдет 24 июля на Wink
10 июля 2025 17:40  [279] 1,7 млн кв. метров жилья планируют ввести в Нижегородской области в 2025 году
10 июля 2025 17:00  [273] Проект реставрации главного корпуса ПИМУ оценили в 3,2 млн рублей
Общество

Равиль Равилов: "Герои. Нижегородская область" – очень важная программа, к которой каждый из участников относится серьезно"

11 июля 2025 09:48  [57] Общество
Равиль Равилов: Герои. Нижегородская область – очень важная программа, к которой каждый из участников относится серьезно

Фото: пресс-служба КУПНО

«Герои. Нижегородская область» – это очень важная программа, к которой каждый из участников относится максимально серьезно», – заявил ветеран СВО, участник программы Равиль Равилов.

Равиль Равилов работает руководителем службы безопасности крупной строительной компании, воспитывает троих детей. Решение присоединиться к программе он принял, чтобы приумножить ценный опыт, приобретенный за время службы в Вооруженных силах Российской Федерации, а также чтобы внести свой вклад в развитие региона. И супруга его поддержала.

В ходе обучения ветеран СВО рассчитывает развить управленческие компетенции и усовершенствовать навыки командной работы.

«Сейчас Нижегородская область активно набирает обороты в направлении туризма. У нас много красивых мест, и я уверен, что мои знания пригодились бы в решении вопросов развития туристической отрасли», – поделился Равиль Равилов.

По его словам, у участников программы сложилась крепкая, дружная команда, в которой приятно проходить обучение и выполнять поставленные задачи.

«Все достойные, сильные духом люди. Мечтаю поскорее приступить к обучению», – заключил ветеран СВО.

Напомним, что 2 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову результаты регистрации на программу «Герои. Нижегородская область». Программа направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». Итоги регистрации были подведены на заседании общественного совета программы под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев. При этом 60 процентов зарегистрировавшихся в период отбора принимали участие в боевых действиях, находились в зоне СВО. Еще 40% подавших заявки закончили службу в рядах Вооруженных сил РФ, именно из них выбирались финалисты программы.

Следующим этапом отбора на программу было дистанционное тестирование участников на платформе АНО «Россия — страна возможностей». По результатам тестирования и оценки анкет общественный совет программы «Герои. Нижегородская область» в мае отобрал 239 человек, которые показали высокие результаты и были допущены до следующего этапа — онлайн-собеседования. Для участников, не попавших в основную образовательную программу, было решено запустить дистанционный образовательный курс, который даст необходимые знания и навыки для дальнейшего профессионального развития в гражданской жизни. Его уже проходят 62 человека.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование и онлайн-собеседование, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
"Герои. Нижегородская область" СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных