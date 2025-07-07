Равиль Равилов: "Герои. Нижегородская область" – очень важная программа, к которой каждый из участников относится серьезно" Общество

Фото: пресс-служба КУПНО «Герои. Нижегородская область» – это очень важная программа, к которой каждый из участников относится максимально серьезно», – заявил ветеран СВО, участник программы Равиль Равилов.



Равиль Равилов работает руководителем службы безопасности крупной строительной компании, воспитывает троих детей. Решение присоединиться к программе он принял, чтобы приумножить ценный опыт, приобретенный за время службы в Вооруженных силах Российской Федерации, а также чтобы внести свой вклад в развитие региона. И супруга его поддержала.



В ходе обучения ветеран СВО рассчитывает развить управленческие компетенции и усовершенствовать навыки командной работы.



«Сейчас Нижегородская область активно набирает обороты в направлении туризма. У нас много красивых мест, и я уверен, что мои знания пригодились бы в решении вопросов развития туристической отрасли», – поделился Равиль Равилов.



По его словам, у участников программы сложилась крепкая, дружная команда, в которой приятно проходить обучение и выполнять поставленные задачи.



«Все достойные, сильные духом люди. Мечтаю поскорее приступить к обучению», – заключил ветеран СВО.



Напомним, что 2 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову результаты регистрации на программу «Герои. Нижегородская область». Программа направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.



31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». Итоги регистрации были подведены на заседании общественного совета программы под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев. При этом 60 процентов зарегистрировавшихся в период отбора принимали участие в боевых действиях, находились в зоне СВО. Еще 40% подавших заявки закончили службу в рядах Вооруженных сил РФ, именно из них выбирались финалисты программы.



Следующим этапом отбора на программу было дистанционное тестирование участников на платформе АНО «Россия — страна возможностей». По результатам тестирования и оценки анкет общественный совет программы «Герои. Нижегородская область» в мае отобрал 239 человек, которые показали высокие результаты и были допущены до следующего этапа — онлайн-собеседования. Для участников, не попавших в основную образовательную программу, было решено запустить дистанционный образовательный курс, который даст необходимые знания и навыки для дальнейшего профессионального развития в гражданской жизни. Его уже проходят 62 человека.



По сумме баллов за анкетирование, тестирование и онлайн-собеседование, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион. У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

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