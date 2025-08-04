Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 августа 2025 19:00  [96] Проезд по улице Баррикад перекрыли в Нижнем Новгороде
09 августа 2025 17:40  [161] Жители ЖК "Окский берег" выступили против строительства склада Wildberries
09 августа 2025 17:00  [189] Управляющие компании Дзержинска оштрафованы на 1,5 миллиона рублей
09 августа 2025 16:20  [198] Движение ограничат в трех районах Нижнего Новгорода из-за Дня города
09 августа 2025 15:40  [240] Число ЗОЖников в Нижегородской области сократилось почти вдвое
09 августа 2025 14:20  [231] Нижегородцы могут отключить рекламные звонки и смс
09 августа 2025 13:40  [273] Первые жильцы заселились в ИТ-кампус "Неймарк" в Нижнем Новгороде
09 августа 2025 11:40  [270] Нижегородский транспорт изменит схему движения из-за Дня города
09 августа 2025 10:20  [252] В Нижнем Новгороде назвали водоемы для безопасного купания
09 августа 2025 09:00  [410] Нижегородские школьники все чаще выбирают СПО
Общество

Проезд по улице Баррикад перекрыли в Нижнем Новгороде

09 августа 2025 19:00  [96] Общество
Проезд по улице Баррикад перекрыли в Нижнем Новгороде

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде временно перекрыли движение транспорта на улице Баррикад в Нижнем Новгороде из-за восстановительных работ.

С 9 августа с 08:00 утра и до завершения ремонта будет полностью закрыт проезд в районе дома №173 на улице Коминтерна из-за работ на инженерных сетях.

На время ограничения объезд будет организован по улицам Коминтерна и Свободы.

Изменится и движение общественного транспорта. Автобусы №№ 3, 6, 8, 9, 25, 29, 35, 56 и 78 в сторону конечной остановки "Красное Сормово" поедут в объезд по улицам Коминтерна и Свободы. В обратном направлении маршруты останутся без изменений.

Водителей просят быть особенно внимательными и соблюдать временные дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что движение общественного транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода из-за подготовки к 804-летию города.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
09 августа 2025 16:20  [198] Движение ограничат в трех районах Нижнего Новгорода из-за Дня города
07 августа 2025 17:39  [391] Чернопрудский переулок частично закрыли для транспорта до конца лета
06 августа 2025 17:56  [489] Одностороннее движение введут на Ошарской из-за ремонта трамвайных путей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных