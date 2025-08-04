Проезд по улице Баррикад перекрыли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде временно перекрыли движение транспорта на улице Баррикад в Нижнем Новгороде из-за восстановительных работ.

С 9 августа с 08:00 утра и до завершения ремонта будет полностью закрыт проезд в районе дома №173 на улице Коминтерна из-за работ на инженерных сетях.

На время ограничения объезд будет организован по улицам Коминтерна и Свободы.

Изменится и движение общественного транспорта. Автобусы №№ 3, 6, 8, 9, 25, 29, 35, 56 и 78 в сторону конечной остановки "Красное Сормово" поедут в объезд по улицам Коминтерна и Свободы. В обратном направлении маршруты останутся без изменений.

Водителей просят быть особенно внимательными и соблюдать временные дорожные знаки.

