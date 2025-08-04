Чернопрудский переулок частично закрыли для транспорта до конца лета

Фото:
Часть переулка Чернопрудского в Нижнем Новгороде закрыли для движения транспорта. Ограничения связаны с проведением земляных работ.
Как сообщили в городском дептрансе, движение приостановлено на участке между улицами Алексеевской и Ошарской. Ограничения будут действовать до 23:59 31 августа.
Водителям предлагают использовать альтернативные маршруты и объезжать зону работ по соседним улицам.
Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать осторожность и обращать внимание на временные дорожные знаки.
Напомним, масштабные перекрытия в центре Нижнего Новгорода запланированы до 24 августа включительно из-за подготовки и празднования Дня города. Ограничения коснутся площади Минина, Георгиевского съезда, а также участки улиц Минина, Ульянова, Варварской и Алексеевской.
Ранее сообщалось, что улица Малая Покровская останется перекрытой до конца 2025 года.
