Общество

Чернопрудский переулок частично закрыли для транспорта до конца лета

07 августа 2025 17:39
Чернопрудский переулок частично закрыли для транспорта до конца лета

Фото: ЦОДД

Часть переулка Чернопрудского в Нижнем Новгороде закрыли для движения транспорта. Ограничения связаны с проведением земляных работ.

Как сообщили в городском дептрансе, движение приостановлено на участке между улицами Алексеевской и Ошарской. Ограничения будут действовать до 23:59 31 августа.

Водителям предлагают использовать альтернативные маршруты и объезжать зону работ по соседним улицам.

Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать осторожность и обращать внимание на временные дорожные знаки.

Напомним, масштабные перекрытия в центре Нижнего Новгорода запланированы до 24 августа включительно из-за подготовки и празднования Дня города. Ограничения коснутся площади Минина, Георгиевского съезда, а также участки улиц Минина, Ульянова, Варварской и Алексеевской.

Ранее сообщалось, что улица Малая Покровская останется перекрытой до конца 2025 года.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных