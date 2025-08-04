После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Движение ограничат в трех районах Нижнего Новгорода из-за Дня города

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде в августе временно ограничат движение транспорта сразу в нескольких районах города. Причиной перекрытий станет подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к 804-летию города.

С 11 по 20 августа полностью закроют движение по круговому маршруту на площади Буревестника. С 15 по 17 августа перекрытие затронет также парковочную зону около памятника "Метеор".

В эти же дни, с 15 по 17 августа, движение будет ограничено на бульваре Юбилейном — от улицы Ивана Чугурина до улицы Коминтерна. Также нельзя будет проехать по улице Энгельса на участке от площади Буревестника до дома № 7, а также от площади до ТП № 3527.

С 13 августа по утро 18 августа перекроют парковку за торговым центром "Муравей". Заезд на неё будет невозможен со стороны улицы Лейтенанта Шмидта и улицы Героя Самочкина.

С 16 по утро 17 августа ограничат движение по улице Героя Самочкина — от дома № 35 на проспекте Ленина до пересечения с улицей Энтузиастов. Также будет перекрыт участок улицы Лейтенанта Шмидта от дома № 1 до пересечения с улицей Героя Самочкина. Въезд на парковку за ТЦ "Муравей" со стороны проспекта Ленина (между домами № 31К1 и № 33) также будет закрыт.

С 15 по 17 августа нельзя будет проехать по площади у Дворца спорта "Юность" и по улице Ярошенко — от дома № 7 до дома № 3.

Кроме того, 16 августа с полуночи до 23:30 закроют парковку у центрального входа в парк имени "1 Мая".

Объезд возможен по соседним улицам. Водителей просят заранее убрать автомобили из зон, попадающих под ограничения. Машины, оставленные в закрытых участках, будут эвакуированы.

Напомним, ограничения также коснутся и центра города, где будут проходить основные праздничные мероприятия (0+).

Ранее сообщалось, что движение общественного транспорта изменится из-за транспортных ограничений в Нижнем Новгороде.

