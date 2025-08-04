В НГЛУ подвели итоги международного проекта "Летний институт"-2025 Общество

Фото: пресс-служба НГЛУ

25 молодых преподавателей и исследователей из 12 стран мира разработали 7 совместных образовательных проектов в сфере лингвистики, психологии, международных отношений и молодежной политики.

В Нижегородском государственном лингвистическом университете им Н.А.Добролюбова состоялось торжественное закрытие международного проекта «Летний институт»-2025, который стал знаковым событием для участников из разных уголков мира.

Мероприятие объединило 25 молодых преподавателей и исследователей, представляющих 22 организации из рекордных 12 стран мира: Китайская Народная Республика, Южно-Африканская Республика, Индийская Республика, Республика Беларусь, Молдова, Республика Узбекистан, Киргизия, Сербия, Республика Таджикистан, Малайзия, Индонезия, Южная Корея.

«Организация международного летнего института в НГЛУ с участием преподавателей и исследователей из 12 стран мира — это не просто шаг к укреплению образовательного сотрудничества, но и яркое подтверждение открытости Нижегородской области для обмена знаниями. Нижегородская область заслуженно считается одним из ведущих образовательных центров России. Наши университеты заключили более 420 соглашений о международном взаимодействии, что формирует уникальную атмосферу, привлекающую иностранных студентов и преподавателей, способствует их взаимодействию с нижегородскими коллегами, знакомит с нашими богатыми традициями и популяризирует обучение в наших вузах», — подчеркнула министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

«Это разнообразие культур и образовательных систем создало уникальную атмосферу для обмена опытом и знаниями, что является важным аспектом в современном образовательном процессе. Стажировки в четырех вузах – Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова, Университете Иннополос, Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева и Княгининском университете – создали платформу для укрепления международных связей и обмена опытом между молодыми преподавателями и исследователями, что, безусловно, будет способствовать развитию образования и науки на глобальном уровне», - уверен исполняющий обязанности ректора Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова Никита Авралев.

В ходе итоговой аттестации участники «Летнего института» из разных стран представили 7 уникальных проектов по направлению «Социальные науки», которые были направлены на развитие межкультурного взаимодействия и социокультурной адаптации студентов в полилингвальной образовательной среде. «Это еще раз доказывает, что Летний институт стирает границы и позволяет обрести новых, вовлеченных партнеров, которые находятся на одной волне с Вами. Убеждены, что у проектов большое и яркое будущее», - подчеркнула координатор проекта, проректор по молодежной политике и международному сотрудничеству Анна Горохова.

На закрытии проекта все зарубежные специалисты получили удостоверения о повышении квалификации, а также сертификаты участников стажировочных площадок. Эти документы подтверждают их активное участие в проекте и могут стать важным шагом в их дальнейшей карьере.

«Успехи этого проекта подчеркивают необходимость продолжения таких инициатив, которые способствуют укреплению международных связей и развитию образовательных систем в глобальном контексте. Это отличная площадка для сотрудничества и обмена лучшими практиками в сфере образования», - подытожил участник проекта, учитель русского языка естественнонаучной билингвальной средней старшей школы Цинъюань Ло Вэй.