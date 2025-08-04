НГЛУ посетила делегация мэрии города Керман Исламской республики Иран Общество

Фото: пресс-служба НГЛУ

13 августа Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова посетили представители мэрии города Керман Исламской республики Иран, которые прибыли для участия в официальных мероприятиях в рамках празднования Дня города Нижнего Новгорода и Международного форума «Города-побратимы и партнеры».

В ходе беседы стороны обменялись планами сотрудничества и развития партнёрских программ в рамках договора о научном сотрудничестве между Университетом Добролюбова и Университетом Шахида Бахонара в Кермане.

В состав делегации вошли первые лица городской администрации Кермана: Мохсен Тойсеркани Равари, мэр г. Керман; Саид Мортеза Хоссейни, глава Организации культуры, общества и спорта города Керман; Мохаммад Реза Ахмади, глава Комитета по связям с общественностью и международным отношениям мэрии города Керман; Мохаммад Амин Шамси, председатель комиссии по туризму и культурному наследию Исламского совета города Керман.

В Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова гостей встретил Никита Авралев, исполняющий обязанности ректора Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. Также в мероприятии принимала участие Кристина Голубева, директор Института русского языка НГЛУ, Эрадж Боев, директор научно-образовательного Центра востоковедения НГЛУ, руководитель региональной общественной организации «Конгресс ираноязычных народов», Анатолий Анищенко, начальник Управления по международной деятельности.

Синхронный перевод с персидского на русский язык осуществлял магистрант Института русского языка Нижегородского государственного лингвистического университета Мохаммадрез Назаригисавандани из Ирана.

Два вуза уже внесли значительный вклад в развитие всестороннего сотрудничества России со странами Ближнего, Среднего и Дальнего Востока. Так, в Университете Шахида Бахонара в октябре 2023 года был торжественно открыт Центр русского языка, деятельность которого курируют эксперты НГЛУ.

В феврале 2024 года в Нижегородской области начала свою работу фотовыставка «Иран: взгляд сквозь тысячелетия», организованная Центром востоковедения НГЛУ при поддержке Фонда Ибн Сины (г. Москва) совместно с Университетом Шахида Бахонара. В состав экспозиции выставки вошли фотографии достопримечательностей Кермана, предоставленные Университетом Шахида Бахонара. Выставка успела посетить ряд муниципалитетов Нижегородской области, а 16 августа 2025 года в День города состоится ее торжественное открытие в Туристско-информационном центре Нижнего Новгорода.

Также центром востоковедения НГЛУ совместно с Институтом русского языка осуществляется активная деятельность в сфере иранистики и продвижения персидского языка в Нижегородской области.

На сегодняшний день НГЛУ является единственным в регионе университетом, в котором студенты изучают персидский язык. Его преподавателями являются носители языка. С 2022 года персидский язык изучается в нем в качестве третьего иностранного языка. В 2025-2026 году в Институте русского языка НГЛУ стартует образовательная программа бакалавриата «Прикладная филология: русский язык как иностранный с двумя иностранными языками (персидский и английский)».

НГЛУ заинтересован в укреплении дальнейшего сотрудничества с Университетом Шахида Бахонара в Кермана, а также в развитии сотрудничества с иранской стороной в сфере привлечения студентов из Ирана на различные специальности магистратуры и аспирантуры.