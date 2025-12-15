Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

77-летняя нижегородка стала победителем международной премии для стримеров

15 декабря 2025 10:29 Общество
77-летняя нижегородка стала победителем международной премии для стримеров

77-летняя стримерша из Нижнего Новгорода, известная в сети под ником i_olga, стала лауреатом международной премии NNYS в номинации "Лучший игровой момент года". Об этом сообщается в соцсетях премии.

Победу Ольге Ивановне принес впечатляющий "эйс" — в одиночку она ликвидировала пятерых противников на карте Dust II в игре Counter-Strike 2 и выиграла решающий раунд. Этот момент стремительно разошёлся по соцсетям, вызвав восторг у геймеров по всему миру.

Ролик с её участием собрал тысячи репостов и занял четвёртое место в популярном сабреддите, посвящённом CS. Комментаторы отметили не только реакцию и точность бабушки, но и её самообладание в напряжённой игровой ситуации.

Ольга Ивановна трудилась инженером-технологом в области общественного питания. Когда внук подарил ей телефон, она ознакомилась на YouTube с видео популярных стримеров и решила попробовать себя в прямых трансляциях. Стримы на платформе Twitch она ведет с 2021 года. Её канал насчитывает свыше 247 тысяч подписчиков.

В начале декабря стримерша стала "Легендой Twitch" на премии SLAY 2025.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

