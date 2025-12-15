Наплавной мост через Оку в Павлове поврежден из-за ледохода

Фото:
Работа наплавного моста приостановлена в Павловском округе из-за повреждения берегового устоя. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном ГУАД.
В случившемся виноват ледоход на Оке, произошедший в ночь на 15 декабря.
Сейчас специалисты Главного управления автодорог вместе с подрядчиками думают, как ликвидировать повреждения.
А пока организована работа паромной переправы. Перевозка бесплатная как для пассажиров, так и для автотранспорта.
Ранее сообщалось, что движение по мосту через Кудьму на трассе М‑7 ограничили до 19 декабря.
Также мы рассказывали, что ремонт Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде могут завершить досрочно
