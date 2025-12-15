Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Наплавной мост через Оку в Павлове поврежден из-за ледохода

15 декабря 2025 12:18 Общество
Наплавной мост через Оку в Павлове поврежден из-за ледохода

Фото: администрация Павловского округа

Работа наплавного моста приостановлена в Павловском округе из-за повреждения берегового устоя. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном ГУАД.

В случившемся виноват ледоход на Оке, произошедший в ночь на 15 декабря. 

Сейчас специалисты Главного управления автодорог вместе с подрядчиками думают, как ликвидировать повреждения. 

А пока организована работа паромной переправы. Перевозка бесплатная как для пассажиров, так и для автотранспорта. 

Ранее сообщалось, что движение по мосту через Кудьму на трассе М‑7 ограничили до 19 декабря.

Также мы рассказывали, что ремонт Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде могут завершить досрочно

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

ГУАД Мост Павловский район
