Общество

Почетный гражданин Богородска Лев Чистов скончался на 87-м году жизни

15 декабря 2025 11:10 Общество
Почетный гражданин Богородска Лев Чистов скончался на 87-м году жизни

Фото: администрация Богородского округа

Почетный гражданин Богородского округа Лев Николаевич Чистов скончался на 87-м году жизни. Печальную новость сообщила администрация округа на официальных страницах в соцсетях.

Лев Николаевич родился в деревне Демидово. Он получил профильное образование, окончив Ветошкинский сельскохозяйственный техникум, а затем Горьковский сельскохозяйственный институт.

Свою трудовую деятельность Чистов начал в должности зоотехника колхоза "Дружба". В дальнейшем он занимал ряд руководящих постов в аграрной отрасли. Среди них — управляющий Афанасьевского отделения совхоза "Лакшинский", председатель колхоза "Мир", директор племсовхоза "Богородский".

Позже он стал первым заместителем председателя Областного комитета агропромышленного комплекса по вопросам животноводства. Также Лев Чистов возглавлял Богородский городской исполнительный комитет и занимал должность заместителя генерального директора ОАО "Нижегородоблгаз".

За свои заслуги Лев Николаевич был удостоен высоких государственных наград. Среди них — ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, а также медали "За доблестный труд" и "За освоение Нечерноземной зоны РСФСР".

В 2003 году по решению Совета депутатов Богородского района ему было присвоено звание "Почетный гражданин Богородского района".

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования семье Льва Николаевича Чистова.

Ранее мы рассказывали, что в Сеченовском округе умерла заслуженный педагог и ветеран труда Зоя Васильевна Культина.

Также напомним, что в Сарове проводили в последний путь Радия Илькаева, одного из создателей отечественного ядерного оружия.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Богородский район Некролог Почетные граждане
