125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 августа 2025 10:14  [72] Сразу два опасных гриппа придут в Россию этой осенью: как защититься
22 августа 2025 09:58  [103] Никитин поздравил нижегородцев с Днём государственного флага России
22 августа 2025 09:32  [127] Рейс из Нижнего Новгорода в Сухум задерживается 22 августа
22 августа 2025 09:15  [116] Шесть городов Нижегородской области получат федеральные гранты на благоустройство
22 августа 2025 08:00  [155] Нижегородская область завоевала четыре награды на конкурсе "Город в деталях"
21 августа 2025 20:40  [313] Цифровые технологии усилят безопасность в нижегородских школах
21 августа 2025 20:00  [325] Нижегородец срочно погасил налоговый долг, чтобы выехать за границу
21 августа 2025 19:30  [300] Новые площадки для выездной регистрации брака появятся в Нижнем Новгороде
21 августа 2025 18:13  [217] Люлин: результаты нижегородцев по ЕГЭ выше, чем в других регионах страны
21 августа 2025 17:48  [206] Нижегородские парламентарии рассмотрели актуальные проблемы жилфонда
Общество

Рейс из Нижнего Новгорода в Сухум задерживается 22 августа

22 августа 2025 09:32  [127] Общество
Рейс из Нижнего Новгорода в Сухум задерживается 22 августа

Фото: Кира Мишина

В нижегородском аэропорту имени Чкалова 22 августа произошла задержка рейса в Сухум. Отправление отложили на три часа. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Самолет EMB-190, принадлежащий авиакомпании Ikar, должен был отправиться в столицу Абхазии в 14:15.

Из-за задержки рейс объединили с другим, который также должен вылететь в Сухум, но уже в 17:15.

Остальные вылеты осуществляются в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы могут запустить из Нижнего Новгорода в Таиланд.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт Самолеты
Поделиться:
Новости по теме
04 августа 2025 14:45  [498] В России хотят ужесточить наказание за дебош в самолёте
30 июля 2025 12:10  [509] "Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полётов после хакерской атаки
03 июля 2025 14:56  [1353] Озвучены итоги расследования крушения самолета в Кстовском округе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных