Рейс из Нижнего Новгорода в Сухум задерживается 22 августа

В нижегородском аэропорту имени Чкалова 22 августа произошла задержка рейса в Сухум. Отправление отложили на три часа. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Самолет EMB-190, принадлежащий авиакомпании Ikar, должен был отправиться в столицу Абхазии в 14:15.
Из-за задержки рейс объединили с другим, который также должен вылететь в Сухум, но уже в 17:15.
Остальные вылеты осуществляются в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что прямые рейсы могут запустить из Нижнего Новгорода в Таиланд.
