Троллейбусы частично встали в Нижнем Новгороде из-за аварии Общество

В Нижнем Новгороде скорректировали движение троллейбусов из-за повреждения кабельной линии. Об этом сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области.

Изменения коснулись сразу нескольких маршрутов. Так, троллейбус №10 теперь курсирует по укороченному направлению — от Агрокомбината Горьковский до школы №98.

Маршрут №8 также изменён: теперь он следует от Мещерского озера до посёлка Дубравный, но не через Московский вокзал, как обычно, а через микрорайон Бурнаковский.

При этом троллейбус №5 продолжает движение по своему обычному расписанию и маршруту.

Остальные троллейбусные маршруты временно приостановлены. В региональном минтрансе уточнили, что график движения будет восстановлен после устранения последствий аварии.

Напомним, что в Нижнем Новгороде до конца августа проходило тестирование нового троллейбуса "Синара".