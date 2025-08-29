Троллейбусы частично встали в Нижнем Новгороде из-за аварии

В Нижнем Новгороде скорректировали движение троллейбусов из-за повреждения кабельной линии. Об этом сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области.
Изменения коснулись сразу нескольких маршрутов. Так, троллейбус №10 теперь курсирует по укороченному направлению — от Агрокомбината Горьковский до школы №98.
Маршрут №8 также изменён: теперь он следует от Мещерского озера до посёлка Дубравный, но не через Московский вокзал, как обычно, а через микрорайон Бурнаковский.
При этом троллейбус №5 продолжает движение по своему обычному расписанию и маршруту.
Остальные троллейбусные маршруты временно приостановлены. В региональном минтрансе уточнили, что график движения будет восстановлен после устранения последствий аварии.
Напомним, что в Нижнем Новгороде до конца августа проходило тестирование нового троллейбуса "Синара".
