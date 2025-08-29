Мессенджер MAX официально представят в начале осени
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
Последние новости рубрики Общество
01 сентября 2025 18:15  [82] Нижегородским студенткам увеличили пособие по беременности с 1 сентября
01 сентября 2025 18:09  [70] Евгений Люлин поздравил школьников Дзержинска с Днем знаний
01 сентября 2025 18:02  [65] 11 участников проекта "СВОё дело" приняли участие в семинаре по развитию бизнес-компетенций в Кстове
01 сентября 2025 17:49  [91] МегаФон запускает безлимит на MAX
01 сентября 2025 17:46  [91] Лучшую швею России выберут в Нижнем Новгороде в сентябре
01 сентября 2025 17:37  [125] Школу на 1500 мест с собственной обсерваторией открыли в Арзамасе
01 сентября 2025 17:26  [137] Единую форму пока не планируют вводить в нижегородских школах
01 сентября 2025 17:19  [97] Гуманитарный груз с подарками к 1 сентября отправили нижегородские волонтёры для детей ДНР и ЛНР
01 сентября 2025 17:12  [143] Троллейбусы частично встали в Нижнем Новгороде из-за аварии
01 сентября 2025 16:57  [123] Начальник Горьковской магистрали поздравил студентов-железнодорожников с Днем знаний
01 сентября 2025 17:12
В Нижнем Новгороде скорректировали движение троллейбусов из-за повреждения кабельной линии. Об этом сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области.

Изменения коснулись сразу нескольких маршрутов. Так, троллейбус №10 теперь курсирует по укороченному направлению — от Агрокомбината Горьковский до школы №98.

Маршрут №8 также изменён: теперь он следует от Мещерского озера до посёлка Дубравный, но не через Московский вокзал, как обычно, а через микрорайон Бурнаковский.

При этом троллейбус №5 продолжает движение по своему обычному расписанию и маршруту.

Остальные троллейбусные маршруты временно приостановлены. В региональном минтрансе уточнили, что график движения будет восстановлен после устранения последствий аварии.

Напомним, что в Нижнем Новгороде до конца августа проходило тестирование нового троллейбуса "Синара".

