Нижегородский троллейбусный маршрут №3 хотят продлить на выходные

Фото: Кира Мишина

За два месяца пассажиропоток на трех маршрутах Сормовского троллейбусного парка №1, №3 и №25 увеличился на 22 тысячи человек. Об этом сообщается в телеграм-канале нижегородского минтранса.

Так, в июне 2025 года были пересмотрены схемы движения троллейбусов. В частности, запустили новый автономный маршрут №1, усилили выпуск на маршрут №3, а троллейбус №25 перенаправили к железнодорожному вокзалу.

По данным транспортников, уже в течение первых двух месяцев после изменений пассажиропоток на этих маршрутах вырос в 1,5–2 раза. Особенно активно стали пользоваться маршрутом №3 — его популярность продолжает расти.

В связи с устойчивым спросом, сейчас рассматривается возможность перевода маршрута №3 на постоянный режим работы, включая выходные дни. Пока он функционирует с ограничениями.

Ранее сообщалось, что тестовая эксплуатация троллейбуса с автономным ходом "Синара" в Нижнем Новгороде продлена до 31 августа. Он курсирует на маршруте №1 "Метро "Стрелка" — платформа "Чаадаево". С 12 июня по 12 августа троллейбус перевез свыше 8 300 человек.

Также стало известно, что в Нижнем Новгороде завершились тестовые испытания троллейбуса с автономным ходом "Адмирал". Воспользоваться новым троллейбусом успели 6500 пассажиров. А в июле на маршруте №1 начал проходить испытание образец из Вологды "Авангард".