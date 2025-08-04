Озвучены итоги работы нового троллейбусного маршрута №1 в Нижнем Новгороде

Новый троллейбусный маршрут №1, соединяющий станцию метро "Стрелка" и платформу "Чаадаево", демонстрирует устойчивый рост пассажиропотока. Как рассказали в Центре развития транспортных систем, маршрут начал работу в начале лета, и уже за первые два месяца перевез около 24 тысяч человек.
По данным компании "Нижегородэлектротранс", в июне услугами маршрута воспользовались 7 тысяч пассажиров, а в июле — более 15 тысяч. Таким образом, за месяц число поездок увеличилось более чем в два раза.
На транспортном предприятии отмечают, что маршрут оказался особенно востребован у жителей прилегающих районов. Ожидается, что с наступлением осени и началом учебного года интерес к нему станет ещё выше.
Специалисты ЦРТС уверены, что маршрут продолжит развиваться, а рост числа пассажиров сохранится за счёт удобства и доступности нового направления.
Ранее в ЦРТС рассказали о самых востребованных маршрутах июля в Нижнем Новгороде. Также сообщалось, что в конце июля в Нижнем Новгороде завершилось тестирование троллейбуса "Адмирал".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+