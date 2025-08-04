Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Последние новости рубрики Общество
08 августа 2025 20:00  [140] Озвучены итоги работы нового троллейбусного маршрута №1 в Нижнем Новгороде
08 августа 2025 19:34  [140] Для глухих нижегородцев проводят занятия верховой ездой
08 августа 2025 18:49  [159] Туристы усилили интерес к Нижегородской области в бархатный сезон
08 августа 2025 17:49  [166] 81 человек заразился клещевым боррелиозом в Нижегородской области
08 августа 2025 17:41  [183] И.о. ректора НГЛУ Авралев — об изменении правил приема на платное обучение
08 августа 2025 17:31  [165] Камера может появиться на выделенке на площади Лядова в Нижнем Новгороде
08 августа 2025 17:27  [143] В Нижегородской области выберут лучших учителей здоровья
08 августа 2025 17:20  [183] Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
08 августа 2025 17:06  [430] Озвучены итоги обследования загрязненной Бурнаковской низины
08 августа 2025 16:58  [278] Нижегородский аэропорт опроверг информацию о введении плана "Ковер"
Общество

Озвучены итоги работы нового троллейбусного маршрута №1 в Нижнем Новгороде

08 августа 2025 20:00  [140] Общество
Озвучены итоги работы нового троллейбусного маршрута №1 в Нижнем Новгороде

Новый троллейбусный маршрут №1, соединяющий станцию метро "Стрелка" и платформу "Чаадаево", демонстрирует устойчивый рост пассажиропотока. Как рассказали в Центре развития транспортных систем, маршрут начал работу в начале лета, и уже за первые два месяца перевез около 24 тысяч человек.

По данным компании "Нижегородэлектротранс", в июне услугами маршрута воспользовались 7 тысяч пассажиров, а в июле — более 15 тысяч. Таким образом, за месяц число поездок увеличилось более чем в два раза.

На транспортном предприятии отмечают, что маршрут оказался особенно востребован у жителей прилегающих районов. Ожидается, что с наступлением осени и началом учебного года интерес к нему станет ещё выше.

Специалисты ЦРТС уверены, что маршрут продолжит развиваться, а рост числа пассажиров сохранится за счёт удобства и доступности нового направления.

Ранее в ЦРТС рассказали о самых востребованных маршрутах июля в Нижнем Новгороде. Также сообщалось, что в конце июля в Нижнем Новгороде завершилось тестирование троллейбуса "Адмирал".

Ранее в ЦРТС рассказали о самых востребованных маршрутах июля в Нижнем Новгороде. Также сообщалось, что в конце июля в Нижнем Новгороде завершилось тестирование троллейбуса "Адмирал".

Теги:
Общественный транспорт Троллейбус ЦРТС
