Озвучены итоги работы нового троллейбусного маршрута №1 в Нижнем Новгороде Общество

Новый троллейбусный маршрут №1, соединяющий станцию метро "Стрелка" и платформу "Чаадаево", демонстрирует устойчивый рост пассажиропотока. Как рассказали в Центре развития транспортных систем, маршрут начал работу в начале лета, и уже за первые два месяца перевез около 24 тысяч человек.

По данным компании "Нижегородэлектротранс", в июне услугами маршрута воспользовались 7 тысяч пассажиров, а в июле — более 15 тысяч. Таким образом, за месяц число поездок увеличилось более чем в два раза.

На транспортном предприятии отмечают, что маршрут оказался особенно востребован у жителей прилегающих районов. Ожидается, что с наступлением осени и началом учебного года интерес к нему станет ещё выше.

Специалисты ЦРТС уверены, что маршрут продолжит развиваться, а рост числа пассажиров сохранится за счёт удобства и доступности нового направления.

