ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
02 сентября 2025 12:36  [32] Экс-главе нижегородского энергосбыта оставили долг в 785 млн рублей
02 сентября 2025 12:09  [89] ПФО станет лидером по объему инвестиций в строительство кампусов до 2030 года
02 сентября 2025 11:28  [152] Производство электроники для катеров может появиться на Бору
01 сентября 2025 17:52  [216] Нижегородские компании приглашаются для участия в Дне поставщика госкорпорации "Росатом"
01 сентября 2025 13:48  [327] Россияне назвали бонусы и безопасность главными стимулами для выбора способа оплаты
01 сентября 2025 13:33  [345] Дорогу к страусиной ферме в Лысковском округе построят за 27 млн рублей
01 сентября 2025 13:00  [279] ВТБ принимает заявления на выпуск Пушкинской карты
01 сентября 2025 11:13  [353] Нижегородская область заняла 15 место по числу высокопроизводительных рабочих мест
01 сентября 2025 09:45  [372] Экопромышленный парк строят на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске
31 августа 2025 18:05  [480] Нижегородскому бизнесу напомнили о ключевых налоговых сроках сентября
Экономика

Экс-главе нижегородского энергосбыта оставили долг в 785 млн рублей

02 сентября 2025 12:36  [32] Экономика
Экс-главе нижегородского энергосбыта оставили долг в 785 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

Арбитражный суд завершил процедуру банкротства бывшего управляющего директора "Нижегородской сбытовой компанией" (ныне - ПАО "ТНС энерго НН") Василия Ситдикова, однако отказал ему в освобождении от долгов перед ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород". Сумма задолженности составляет 785,6 млн рублей. Об этом говорится в определении суда. 

Ситдиков был признан банкротом еще в 2021 году. В рамках процедуры реализации имущества финансовый управляющий провел необходимые мероприятия, после чего представил в суд отчет о результатах. По итогам его рассмотрения и принято решение завершить процедуру банкротства.

Тем не менее, суд отказался применять к Ситдикову правило об освобождении от обязательств перед ПАО "ТНС энерго НН". Основанием стало ранее вынесенное решение суда, установившее, что убытки компании были причинены действиями Ситдикова в период его руководства "Нижегородской сбытовой компанией". В частности, речь шла о налоговом правонарушении и неправомерных расходах, что привело к недополучению доходов компанией.

Суд указал, что освобождение от долгов не применяется к обязательствам, возникшим в результате недобросовестных или незаконных действий должника. В данном случае противоправность поведения Ситдикова была подтверждена судебным актом, имеющим преюдициальное значение.

ПАО "ТНС энерго НН" получит исполнительный лист на взыскание всей суммы задолженности — 785 682 364 рубля 31 копейку. 

Напомним, следственные органы в Нижегородской области в июне 2016 года возбудили уголовное дело в отношении энергосбытовой компании. Основанием стало подозрение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — по пункту "б" части 2 статьи 199 УК РФ.

На тот момент управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Василий Ситдиков заявлял, что организация не располагает сведениями о наличии налоговой задолженности. По его словам, в мае компания получила официальную справку, подтверждающую отсутствие долгов перед бюджетом. Однако уже в начале августа Следственное управление СК России по Нижегородской области сообщило, что ПАО "ТНС энерго НН" перечислило в бюджет свыше 2 млрдрублей.

Ранее сообщалось, что бывшего руководителя "Теплоэнерго" Илью Халтурина будут судить за превышение должностных полномочий при проведении модернизации Нагорной теплоцентрали.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банкротство Суд ТНС Энерго
Поделиться:
Новости по теме
27 августа 2025 14:58  [633] Находящийся под следствием Дмитрий Дзепа подал иск о банкротстве
29 мая 2025 19:31  [883] Нижегородский суд признал депутата Дмитрия Колыванова банкротом
29 мая 2025 10:15  [1120] Суд отклонил иск о банкротстве нижегородского завода после погашения долга
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Водник закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
29 августа 2025 14:38"Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных