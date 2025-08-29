Экс-главе нижегородского энергосбыта оставили долг в 785 млн рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

Арбитражный суд завершил процедуру банкротства бывшего управляющего директора "Нижегородской сбытовой компанией" (ныне - ПАО "ТНС энерго НН") Василия Ситдикова, однако отказал ему в освобождении от долгов перед ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород". Сумма задолженности составляет 785,6 млн рублей. Об этом говорится в определении суда.

Ситдиков был признан банкротом еще в 2021 году. В рамках процедуры реализации имущества финансовый управляющий провел необходимые мероприятия, после чего представил в суд отчет о результатах. По итогам его рассмотрения и принято решение завершить процедуру банкротства.

Тем не менее, суд отказался применять к Ситдикову правило об освобождении от обязательств перед ПАО "ТНС энерго НН". Основанием стало ранее вынесенное решение суда, установившее, что убытки компании были причинены действиями Ситдикова в период его руководства "Нижегородской сбытовой компанией". В частности, речь шла о налоговом правонарушении и неправомерных расходах, что привело к недополучению доходов компанией.

Суд указал, что освобождение от долгов не применяется к обязательствам, возникшим в результате недобросовестных или незаконных действий должника. В данном случае противоправность поведения Ситдикова была подтверждена судебным актом, имеющим преюдициальное значение.

ПАО "ТНС энерго НН" получит исполнительный лист на взыскание всей суммы задолженности — 785 682 364 рубля 31 копейку.

Напомним, следственные органы в Нижегородской области в июне 2016 года возбудили уголовное дело в отношении энергосбытовой компании. Основанием стало подозрение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — по пункту "б" части 2 статьи 199 УК РФ.

На тот момент управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Василий Ситдиков заявлял, что организация не располагает сведениями о наличии налоговой задолженности. По его словам, в мае компания получила официальную справку, подтверждающую отсутствие долгов перед бюджетом. Однако уже в начале августа Следственное управление СК России по Нижегородской области сообщило, что ПАО "ТНС энерго НН" перечислило в бюджет свыше 2 млрдрублей.

