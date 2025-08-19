Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
27 августа 2025 15:14  [148] Бастрыкин затребовал доклад о сфабрикованном уголовном деле в Арзамасе
27 августа 2025 14:58  [150] Находящийся под следствием Дмитрий Дзепа подал иск о банкротстве
27 августа 2025 14:41  [139] Майнинговую ферму под Богородском уличили в хищении электроэнергии
27 августа 2025 12:30  [212] Парень с пистолетом отобрал у нижегородца BMW за 13 млн рублей — видео
27 августа 2025 09:42  [237] Электросамокат наехал на девочку в поселке Афонино: ребенок получил травмы
26 августа 2025 18:30  [392] Сотрудник нижегородского "Спара" отравился хлором во время уборки
26 августа 2025 17:56  [487] Экс-программиста "Яндекса" из Нижнего Новгорода осудили на 15 лет за госизмену
26 августа 2025 17:41  [663] Уволенную за голые фото учительницу из Нижнего Новгорода задержала полиция
26 августа 2025 17:33  [417] СК выясняет обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Сухобезводном
26 августа 2025 14:20  [374] Убившего двух лосей браконьера поймали в нижегородском лесу
Происшествия

Находящийся под следствием Дмитрий Дзепа подал иск о банкротстве

27 августа 2025 14:58  [150] Происшествия
Находящийся под следствием Дмитрий Дзепа подал иск о банкротстве

Фото: Нижегородский районный суд

Арестованный предприниматель и бывший заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Дзепа инициировал процедуру собственного банкротства. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел 25 августа 2025 года.

Согласно представленным материалам, сумма требований по делу составляет 635,3 млн рублей. Дата заседания по рассмотрению иска пока не определена.

Напомним, Дзепа проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, а также в легализации имущества, полученного преступным путём. По версии следствия, в период с 1997-го по 2010 год группа, в которую входил Дзепа, заключила с муниципалитетом контракты на капремонт и реконструкцию 30 объектов. Однако вместо выполнения обязательств участники схемы оформили фиктивные документы и завладели муниципальной собственностью. Ущерб бюджету оценивается в 201 млн рублей.

Ранее по требованию прокуратуры с экс-заммэра Дзепы взыскали 805 млн рублей. Согласно материалам надзорного ведомства, в 2002-2005 годах Дзепа, используя служебную информацию о ликвидных активах, преднамеренно довёл до банкротства подконтрольные ему компании. После этого через аффилированных лиц он реализовал 19 объектов недвижимости, которые впоследствии перешли в его собственность. Еще установлено, что бывший чиновник заключал инвестиционные соглашения в обход процедуры приватизации с целью получения муниципальных зданий в личное пользование. Хотя объекты находились в удовлетворительном состоянии и приносили доход городу, реконструкция не проводилась, а необходимые разрешения не выдавались.

Ранее сообщалось, что суд подтвердил взыскание более миллиарда рублей по делу бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банкротство Мошенничество Суд
Поделиться:
Новости по теме
22 августа 2025 15:16  [702] Экс-начальника отдела закупок в Сарове осудили за взятку и превышение полномочий
14 августа 2025 17:16  [600] Более 10 млн рублей похитил экс-начальник вагонного депо в Нижнем Новгороде
07 августа 2025 15:06  [779] Дело о хищении 250 млн рублей на оборонзаказе завели в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных