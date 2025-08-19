Находящийся под следствием Дмитрий Дзепа подал иск о банкротстве Происшествия

Арестованный предприниматель и бывший заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Дзепа инициировал процедуру собственного банкротства. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел 25 августа 2025 года.

Согласно представленным материалам, сумма требований по делу составляет 635,3 млн рублей. Дата заседания по рассмотрению иска пока не определена.

Напомним, Дзепа проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, а также в легализации имущества, полученного преступным путём. По версии следствия, в период с 1997-го по 2010 год группа, в которую входил Дзепа, заключила с муниципалитетом контракты на капремонт и реконструкцию 30 объектов. Однако вместо выполнения обязательств участники схемы оформили фиктивные документы и завладели муниципальной собственностью. Ущерб бюджету оценивается в 201 млн рублей.

Ранее по требованию прокуратуры с экс-заммэра Дзепы взыскали 805 млн рублей. Согласно материалам надзорного ведомства, в 2002-2005 годах Дзепа, используя служебную информацию о ликвидных активах, преднамеренно довёл до банкротства подконтрольные ему компании. После этого через аффилированных лиц он реализовал 19 объектов недвижимости, которые впоследствии перешли в его собственность. Еще установлено, что бывший чиновник заключал инвестиционные соглашения в обход процедуры приватизации с целью получения муниципальных зданий в личное пользование. Хотя объекты находились в удовлетворительном состоянии и приносили доход городу, реконструкция не проводилась, а необходимые разрешения не выдавались.

