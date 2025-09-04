11 человек спасли на пожаре в МКД на проспекте Гагарина Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

20 человек эвакуировали и 11 спасли на пожаре в многоквартирном доме на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло в одной из квартир. Огонь потушен на площади 5 кв. метров. В ликвидации пожара участвовали 23 специалиста чрезвычайного ведомства.

Отмечается, что среди спасенных с помощью масок были трое детей. В результате никто не пострадал.

Предварительно, пожар вспыхнул из-за нарушения правил использования электрооборудования.

Ранее сообщалось, что в Воскресенском округе на пожаре погибли два человека. В Следкоме выясняют обстоятельства случившегося.