06 сентября 2025 15:28  [82] Происшествия
11 человек спасли на пожаре в МКД на проспекте Гагарина

Фото: МЧС по Нижегородской области

20 человек эвакуировали и 11 спасли на пожаре в многоквартирном доме на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональное управление МЧС. 

По данным ведомства, возгорание произошло в одной из квартир. Огонь потушен на площади 5 кв. метров. В ликвидации пожара участвовали 23 специалиста чрезвычайного ведомства. 

Отмечается, что среди спасенных с помощью масок были трое детей. В результате никто не пострадал. 

Предварительно, пожар вспыхнул из-за нарушения правил использования электрооборудования. 

Ранее сообщалось, что в Воскресенском округе на пожаре погибли два человека. В Следкоме выясняют обстоятельства случившегося. 

МЧС Пожар
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных