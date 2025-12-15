  1. Политика
27-летней декретнице из Выксы грозит лишение свободы за дропперство

15 декабря 2025

27-летней декретнице из Выксы грозит лишение свободы за дропперство

27-летняя декретница из Выксы стала фигуранткой уголовного дела об участии в незаконной финансовой схеме.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, в августе 2025 года женщина получила через мессенджер предложение о подработке. Согласно инструкции неизвестного собеседника, она передала ему реквизиты своей банковской карты. В течение четырёх дней на счёт женщины начали поступать переводы от третьих лиц.

Следуя инструкциям "работодателя", женщина пересылала полученные деньги на другие счета. За каждую операцию она получала вознаграждение.

Однако вскоре карта была заблокирована из-за подозрительной активности. После этого связь с куратором прервалась.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности организаторов преступной схемы.

Во время допроса женщина признала свою вину и заявила, что осознавала незаконность своих действий, но всё равно пошла на это ради дополнительного дохода.

Правоохранители напоминают, что передача своей банковской карты или доступа к ней третьим лицам для проведения сомнительных операций может обернуться уголовной ответственностью — до 3 лет лишения свободы. То же самое касается участия в финансовых операциях по указанию других лиц, если действия совершаются из корыстных побуждений.

Ранее сообщалось, что 16-летнюю жительницу Павлово осудят за дропперство.

