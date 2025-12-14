Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Последние новости рубрики Происшествия
14 декабря 2025 09:50Почти 11 тысяч пьяных водителей поймали в Нижегородской области
14 декабря 2025 09:00Почти 5 млн рублей отдал мошенникам пенсионер из Дзержинска
13 декабря 2025 19:37Умер глава Реутова, впавший в кому после ДТП под Нижним Новгородом
13 декабря 2025 14:53СК завел уголовное дело из-за вырубки редких деревьев в Борском округе
13 декабря 2025 12:45Карантин по бешенству ввели в Кстовском районе
13 декабря 2025 09:03Труп мужчины нашли на тротуаре в Нижнем Новгороде: что сказали в мэрии
12 декабря 2025 21:27Украинский беспилотник сбили над Нижегородской областью 12 декабря
12 декабря 2025 20:00Мошенники убедили 10-летнюю нижегородку перевести 36 тысяч с маминой карты
12 декабря 2025 15:45Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте начальника полиции Ятайкина
12 декабря 2025 13:25Нижегородцы жалуются на частный морг в садовом товариществе
Происшествия

Почти 11 тысяч пьяных водителей поймали в Нижегородской области

14 декабря 2025 09:50 Происшествия
Почти 11 тысяч пьяных водителей поймали в Нижегородской области

С начала 2025 года в Нижегородской области к ответственности привлекли 10 973 водителя, управлявших автомобилем с признаками опьянения. Такие данные приводит региональная Госавтоинспекция.

Отмечается, что у 9 750 человек состояние опьянения было официально подтверждено. При этом 4 076 водителей отказались проходить медосвидетельствование. Еще 1 223 автолюбителя сели пьяными за руль поторно. Им грозит уже уголовная ответственность. 

За 11 месяцев на дорогах области произошло 379 аварий с участием нетрезвых водителей. В этих ДТП погибли 70 человек, ещё более 500 получили травмы.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе пьяного водителя задержали после погони. Аналогичный случай произошел немного раньше в Дзержинске.

ГИБДД ДТП Пьяный водитель
