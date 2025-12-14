Почти 11 тысяч пьяных водителей поймали в Нижегородской области Происшествия

С начала 2025 года в Нижегородской области к ответственности привлекли 10 973 водителя, управлявших автомобилем с признаками опьянения. Такие данные приводит региональная Госавтоинспекция.

Отмечается, что у 9 750 человек состояние опьянения было официально подтверждено. При этом 4 076 водителей отказались проходить медосвидетельствование. Еще 1 223 автолюбителя сели пьяными за руль поторно. Им грозит уже уголовная ответственность.

За 11 месяцев на дорогах области произошло 379 аварий с участием нетрезвых водителей. В этих ДТП погибли 70 человек, ещё более 500 получили травмы.

