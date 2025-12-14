Почти 5 млн рублей отдал мошенникам пенсионер из Дзержинска Происшествия

Почти 5 млн рублей отдал мошенникам 78-летний пенсионер из Дзержинска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили пенсионера, что ему необходимо срочно задекларировать свои сбережения. Поверив злоумышленникам, мужчина перевел через банкоматы 2 250 000 рублей. Позже он также передал 2 700 000 рублей наличными человеку, который пришел к нему домой.

Общий ущерб составил 4 950 000 рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — "мошенничество". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В связи с участившимися случаями подобных преступлений полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными при совершении финансовых операций. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 или 102 (с мобильного телефона).

Ранее сообщалось, что мошенники убедили 10-летнюю школьницу из Балахны перевести им 36 тысяч рублей с банковской карты своей матери.