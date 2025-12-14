Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
14 декабря 2025 09:50Почти 11 тысяч пьяных водителей поймали в Нижегородской области
14 декабря 2025 09:00Почти 5 млн рублей отдал мошенникам пенсионер из Дзержинска
13 декабря 2025 19:37Умер глава Реутова, впавший в кому после ДТП под Нижним Новгородом
13 декабря 2025 14:53СК завел уголовное дело из-за вырубки редких деревьев в Борском округе
13 декабря 2025 12:45Карантин по бешенству ввели в Кстовском районе
13 декабря 2025 09:03Труп мужчины нашли на тротуаре в Нижнем Новгороде: что сказали в мэрии
12 декабря 2025 21:27Украинский беспилотник сбили над Нижегородской областью 12 декабря
12 декабря 2025 20:00Мошенники убедили 10-летнюю нижегородку перевести 36 тысяч с маминой карты
12 декабря 2025 15:45Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте начальника полиции Ятайкина
12 декабря 2025 13:25Нижегородцы жалуются на частный морг в садовом товариществе
Происшествия

Почти 5 млн рублей отдал мошенникам пенсионер из Дзержинска

14 декабря 2025 09:00 Происшествия
Почти 5 млн рублей отдал мошенникам пенсионер из Дзержинска

Почти 5 млн рублей отдал мошенникам 78-летний пенсионер из Дзержинска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили пенсионера, что ему необходимо срочно задекларировать свои сбережения. Поверив злоумышленникам, мужчина перевел через банкоматы 2 250 000 рублей. Позже он также передал 2 700 000 рублей наличными человеку, который пришел к нему домой.

Общий ущерб составил 4 950 000 рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — "мошенничество". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В связи с участившимися случаями подобных преступлений полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными при совершении финансовых операций. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 или 102 (с мобильного телефона).

Ранее сообщалось, что мошенники убедили 10-летнюю школьницу из Балахны перевести им 36 тысяч рублей с банковской карты своей матери. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
12 декабря 2025 10:30Аферисты убедили нижегородца отдать полмиллиона рублей и семейный сейф
10 декабря 2025 12:59Жительница Балахны потеряла более 3 млн рублей на фейковых инвестициях
09 декабря 2025 18:45Нижегородцы "озолотили" мошенников на 41 млн рублей за неделю
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных