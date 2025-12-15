Кстовчанин лишился 13 млн рублей после звонка о замене электросчетчиков Происшествия

Житель Кстова потерял свыше 13 млн рублей после серии телефонных звонков от злоумышленников, выдававших себя за представителей различных организаций и ведомств.

Как сообщили в нижегородском ГУ МВД, 56-летнему мужчине в начале декабря позвонили с неизвестного номера. Представившись сотрудниками энергетической компании, звонившие сообщили о якобы плановой проверке электросчетчиков. Для постановки в очередь на обслуживание мужчину попросили продиктовать код из поступившего SMS-сообщения, а затем — данные банковской карты. Заподозрив неладное, он ответил, что карт не имеет, после чего связь оборвалась.

Спустя время кстовчанину вновь позвонили. На этот раз женщина, представившаяся сотрудницей госслужбы, сообщила, что на его имя оформлена доверенность, позволяющая распоряжаться его счетами и имуществом. Она предупредила, что вскоре с ним свяжется сотрудник правоохранительных органов.

Следующий звонок поступил от мужчины, представившегося силовиком. Он убедил потерпевшего, что необходимо снять все деньги со счетов, чтобы проверить номера купюр на предмет участия в преступных схемах. На следующий день мужчине вновь позвонили — теперь "сотрудница" велела собрать все наличные, находящиеся дома, и выйти в указанное место.

Кстовчанин, не подозревая обмана, передал 2,5 млн рублей девушке, которая обратилась к нему по имени и отчеству. В течение следующих дней он продолжал снимать и передавать наличные неизвестным лицам, следуя инструкциям звонивших, надеясь, что таким образом защищает свои средства.

Всего мужчина отдал мошенникам 13, 5 млн рублей. Далее ему сообщили, что вскоре его вызовут в правоохранительные органы и вернут средства, но перед этим необходимо удалить все звонки из телефона. Потерпевший выполнил указания, однако больше никто с ним не связался. Лишь тогда он понял, что стал жертвой обмана.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники отдела МВД России "Кстовский" продолжают оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и местонахождения злоумышленников.

Полиция призывает граждан быть предельно осторожными. Не следует сообщать личные данные и коды из сообщений по телефону. Мошенники могут выдавать себя за представителей любых структур, чтобы ввести в заблуждение и завладеть чужими средствами.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Дзержинска Нижегородской области после общения с мошенниками лишился около 5 млн рублей. А жительница Балахны из-за результате участия в фейковых инвестициях потеряла 3 млн рублей.