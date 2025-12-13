Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Происшествия

СК завел уголовное дело из-за вырубки редких деревьев в Борском округе

13 декабря 2025
СК завел уголовное дело из-за вырубки редких деревьев в Борском округе

Фото: скриншот программы "Кстати"

Нижегородский СК завел уголовное дело из-за вырубки 3000 га векового леса под видом земель сельхозназначения в Борском округе. 

О происшествии на днях рассказали в программе "Кстати" (16+). По данным телевизионщиков, в собственность частного лица перешла земля, на которой растут редкие породы деревьев и обитают краснокнижные животные. Эту землю впоследствии перевели в категорию сельхозназначения. Теперь, как утверждают журналисты, на указанной территории ведется массовая вырубка деревьев. 

Из сюжета также следует, что местные жители обращаются в различные инстанции, но все без толку.

В итоге вырубкой заинтересовались в региональном следственном управлении СК России. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения природоохранного законодательства, ход расследования которого находится на контроле председателя Следкома Александра Бастрыкина.

Ранее сообщалось, что жителя Пермского края осудили за контрабанду лесоматериалов в Нижнем Новгороде. 

 

Александр Бастрыкин Лесное хозяйство Природа
