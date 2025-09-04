Новые виды медпомощи стали доступны нижегородцам в поликлинике №30

Фото:
В поликлинике №30 Советского района Нижнего Новгорода стали доступны новые виды медицинской помощи. Учреждение успешно прошло процедуру лицензирования и расширило спектр оказываемых услуг. Об этом сообщается в соцсетях организации здравоохранения.
Теперь пациенты могут пройти колоноскопию и фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) с применением седации, что делает процедуры более комфортными и менее стрессовыми для пациентов.
Кроме того, в поликлинике начинают приём новые специалисты — врач-пульмонолог и врач-гастроэнтеролог. Это позволит жителям района получать более широкий спектр консультаций и диагностических процедур в одном медицинском учреждении.
Как отмечают в администрации, лицензирование стало результатом серьёзной и слаженной работы сотрудников поликлиники.
Ранее сообщалось, что на базе Нижегородского кардиоцентра имени Королева открылся новый Центр диспансерного наблюдения.
