Общество

Новые виды медпомощи стали доступны нижегородцам в поликлинике №30

08 сентября 2025 14:52
Новые виды медпомощи стали доступны нижегородцам в поликлинике №30

Фото: Александр Воложанин

В поликлинике №30 Советского района Нижнего Новгорода стали доступны новые виды медицинской помощи. Учреждение успешно прошло процедуру лицензирования и расширило спектр оказываемых услуг. Об этом сообщается в соцсетях организации здравоохранения.

Теперь пациенты могут пройти колоноскопию и фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) с применением седации, что делает процедуры более комфортными и менее стрессовыми для пациентов.

Кроме того, в поликлинике начинают приём новые специалисты — врач-пульмонолог и врач-гастроэнтеролог. Это позволит жителям района получать более широкий спектр консультаций и диагностических процедур в одном медицинском учреждении.

Как отмечают в администрации, лицензирование стало результатом серьёзной и слаженной работы сотрудников поликлиники.

Ранее сообщалось, что на базе Нижегородского кардиоцентра имени Королева открылся новый Центр диспансерного наблюдения. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

