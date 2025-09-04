Самый большой в мире кокошник покажут на спектакле в Нижнем Новгороде Афиша

Фото: Александр Воложанин

11 сентября в Нижнем Новгороде состоится российская премьера подиумного спектакля "Стиль Надежды" (6+), посвященного уроженке Нижегородской губернии Надежде Ламановой — первой русской женщине-кутюрье мирового уровня. В рамках премьеры, как сообщили организаторы, будет зафиксирован рекорд России: зрителям представят самый большой в мире кокошник.

Надежда Ламанова — легенда русской моды. До 1917 года она была официальным поставщиком двора Императрицы Александры Фёдоровны и Великой княгини Елизаветы Фёдоровны, а её наряды называли "поэзией ткани". После революции Ламанова стала основоположницей промышленного моделирования одежды в СССР, создавала костюмы для фильмов "Цирк" с Любовью Орловой и "Александр Невский" Сергея Эйзенштейна. В 1925 году её коллекция получила Гран-при Всемирной выставки ар-деко в Париже.

"Стиль Надежды" — синтез театра, моды и мультимедиа: смелый эксперимент, объединяющий драматургию, театрализованное дефиле и современные визуальные технологии. В проекте задействованы более 200 участников — дизайнеры со всей страны, актёры, творческие коллективы и команда Музея моды им. Н. П. Ламановой. Роль Ламановой исполняет Заслуженная артистка России Ольга Берегова.

Спектакль создаётся Музеем моды и портновского искусства имени Н.П. Ламановой под руководством Ольги Рыхловой (Parle) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.