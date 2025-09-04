Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
08 сентября 2025 17:57  [107] Самый большой в мире кокошник покажут на спектакле в Нижнем Новгороде
02 сентября 2025 15:22  [378] В Нижегородской области пройдет фестиваль "У Семеновых ворот гости встали в хоровод"
30 августа 2025 13:54  [615] Новый театральный сезон стартовал в Нижнем Новгороде
28 августа 2025 18:45  [960] Хедлайнерами фестиваля "Музыка гордых" станут "Любэ", BEARWOLF и Зара
25 августа 2025 16:28  [656] Нижегородцы смогут выиграть билеты в кино, рассказав о любимом герое
22 августа 2025 10:45  [1051] Натали выступит на дне рождения нижегородского парка "Швейцария"
22 августа 2025 09:00  [886] Опубликована программа "Столицы закатов" в Нижнем Новгороде на выходные
19 августа 2025 15:30  [1238] Фестиваль "Музыка гордых" соберет звёзд российской сцены в Нижнем Новгороде
15 августа 2025 17:02  [918] Произведения Горького прозвучат на нижегородской канатке в День города
14 августа 2025 10:30  [1334] Стала известна программа "Столицы закатов" в Нижнем Новгороде на выходные
Афиша

Самый большой в мире кокошник покажут на спектакле в Нижнем Новгороде

08 сентября 2025 17:57  [107] Афиша
Самый большой в мире кокошник покажут на спектакле в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

11 сентября в Нижнем Новгороде состоится российская премьера подиумного спектакля "Стиль Надежды" (6+), посвященного уроженке Нижегородской губернии Надежде Ламановой — первой русской женщине-кутюрье мирового уровня. В рамках премьеры, как сообщили организаторы, будет зафиксирован рекорд России: зрителям представят самый большой в мире кокошник.

Надежда Ламанова — легенда русской моды. До 1917 года она была официальным поставщиком двора Императрицы Александры Фёдоровны и Великой княгини Елизаветы Фёдоровны, а её наряды называли "поэзией ткани". После революции Ламанова стала основоположницей промышленного моделирования одежды в СССР, создавала костюмы для фильмов "Цирк" с Любовью Орловой и "Александр Невский" Сергея Эйзенштейна. В 1925 году её коллекция получила Гран-при Всемирной выставки ар-деко в Париже.

"Стиль Надежды" — синтез театра, моды и мультимедиа: смелый эксперимент, объединяющий драматургию, театрализованное дефиле и современные визуальные технологии. В проекте задействованы более 200 участников — дизайнеры со всей страны, актёры, творческие коллективы и команда Музея моды им. Н. П. Ламановой. Роль Ламановой исполняет Заслуженная артистка России Ольга Берегова.

Спектакль создаётся Музеем моды и портновского искусства имени Н.П. Ламановой под руководством Ольги Рыхловой (Parle) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дизайн Мода Театр
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных