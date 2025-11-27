Выставку "Бережливые технологии: опыт прошлого для будущих побед" открыли на Покровке Афиша

Фото: РО РВИО в Нижегородской области

27 ноября в Нижнем Новгороде открылась уличная выставка «Бережливые технологии: опыт прошлого для будущих побед» (0+). Мероприятие приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, его участниками стали жители города, желающие узнать больше о героическом прошлом своего региона.

Экспозиция знакомит с историей применения бережливых технологий в годы войны, когда в условиях нехватки ресурсов трудовые коллективы горьковских заводов смогли организовать массовое производство высококачественного вооружения, в том числе благодаря внедрению инновационных подходов и оптимизации производственных процессов.

В церемонии открытия приняли участие и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Елена Амосова; директор проекта АО «ПСР» госкорпорации «Росатом» Алексей Мещеряков; проректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО), председатель совета регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Иван Калмыков, представители корпоративных музеев нижегородских предприятий, участники Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», сотрудники КУПНО.

Почетные гости подчеркнули важность сохранения исторической памяти и передачи опыта будущим поколениям.

«Накопленный нашими героическими предками опыт не должен стать только достоянием истории. Он должен работать, применяться, воодушевлять современников на новые трудовые достижения не только в промышленности. Да, со времен Великой Отечественной войны заметно изменились технологии. Но не изменились подход к жизни, созидательная философия непрерывных улучшений», – отметила и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Елена Амосова.

Выставка раскрывает трудовой подвиг земляков, которые, несмотря на все сложности, смогли произвести колоссальное количество образцов вооружения, признанного лучшим в мире. Посетители смогут увидеть уникальные фотографии и документы, рассказывающие о том, как нижегородцы справлялись с вызовами военного времени.

«Символично, что выставка открылась в год 80-летия отечественной атомной промышленности, которая в настоящее время является драйвером развития бережливых технологий в нашей стране», – рассказал директор проекта АО «ПСР» госкорпорации «Росатом» Алексей Мещеряков

Организаторами выставки выступили правительство Нижегородской области, КУПНО, ГК «Росатом», АНО «Алтарь Отечества» и региональное отделение Российского военно-исторического общества в Нижегородской области.

«Бережливые технологии, которые были внедрены в военное время, стали частью нашего промышленного наследия. Для Российского военно-исторического общества важно помнить и транслировать, что победа ковалась не только на фронте, но и в тылу, где каждый винтик, каждая деталь имели значение», – подчеркнул председатель совета регионального отделения РВИО в Нижегородской области Иван Калмыков.

Выставка доступна для посещения до 27 декабря, любой желающий может погрузиться в историю бережливых технологий по адресу Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 43.