Нижегородцы смогут купить билеты на Поезд Деда Мороза 27 ноября Афиша

Фото: Александр Воложанин

Уже завтра, 27 ноября, стартует продажа билетов на посещение передвижной резиденции и кукольного театра в составе Поезда Деда Мороза (0+), сообщили в РЖД.

Волшебный состав прибудет в Нижний Новгород и Дзержинск 27 декабря. В столице Приволжья поезд будет находиться с 9:00 до 15:00, а в городе химиков — с 16:15 до 21:00. В обоих городах гостей ждет бесплатная анимационная программа возле поезда.

РЖД рекомендует готовиться к покупке заранее: за 10 минут до начала продаж зайти на сайт и привязать банковскую карту. Это поможет не упустить шанс попасть на представление, так как билеты могут быть раскуплены очень быстро.

Ранее сообщалось, что новогодний состав отправился по городам России 19 ноября из Владивостока.

Также стало известно, где в Нижнем Новгороде можно будет покататься на коньках, а также посетить праздничные мероприятия (0+).