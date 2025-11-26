Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
26 ноября 2025 18:00Нижегородцы смогут купить билеты на Поезд Деда Мороза 27 ноября
26 ноября 2025 10:13Выставка о героях тыла открылась в Кстове
21 ноября 2025 15:12VII фестиваль "Голос флейты" пройдет в Нижнем Новгороде
21 ноября 2025 14:56В Москве открыли выставку уникальных артефактов из Царского села
19 ноября 2025 13:41Будущее молодой прозы обсудят в Нижнем Новгороде
08 ноября 2025 15:00Стало известно, когда на Нижегородской ярмарке пройдет "АРТ МИР 2026"
31 октября 2025 09:35Билеты на балет "Щелкунчик" в Нижнем Новгороде стоят от 800 до 8000 рублей
29 октября 2025 10:44Опубликована программа празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде
28 октября 2025 14:15Названы даты проведения ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде
23 октября 2025 14:29Нижегородский "Рекорд" станет одной из площадок фестиваля фильмов об искусстве
Афиша

Нижегородцы смогут купить билеты на Поезд Деда Мороза 27 ноября

26 ноября 2025 18:00 Афиша
Нижегородцы смогут купить билеты на Поезд Деда Мороза 27 ноября

Фото: Александр Воложанин

Уже завтра, 27 ноября, стартует продажа билетов на посещение передвижной резиденции и кукольного театра в составе Поезда Деда Мороза (0+), сообщили в РЖД. 

Волшебный состав прибудет в Нижний Новгород и Дзержинск 27 декабря. В столице Приволжья поезд будет находиться с 9:00 до 15:00, а в городе химиков — с 16:15 до 21:00. В обоих городах гостей ждет бесплатная анимационная программа возле поезда.

РЖД рекомендует готовиться к покупке заранее: за 10 минут до начала продаж зайти на сайт и привязать банковскую карту. Это поможет не упустить шанс попасть на представление, так как билеты могут быть раскуплены очень быстро. 

Ранее сообщалось, что новогодний состав отправился по городам России 19 ноября из Владивостока.

Также стало известно, где в Нижнем Новгороде можно будет покататься на коньках, а также посетить праздничные мероприятия (0+). 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дед Мороз Новый год
Поделиться:
Новости по теме
26 ноября 2025 17:08В Нижнем Новгороде не будет салютов на Новый год
25 ноября 2025 12:54Девять елей установят в Нижнем Новгороде к Новому году
25 ноября 2025 12:18Стали известны адреса "Почты Деда Мороза" в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных