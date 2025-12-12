Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
12 декабря 2025 11:45Выставка графики Марка Шагала открылась в Нижнем Новгороде
09 декабря 2025 10:18"Выставка про ПНИ", ставшая продолжением проекта НГХМ, открылась в Москве
02 декабря 2025 16:32Опубликован график работы филиалов НГИАМЗ в новогодние праздники
27 ноября 2025 17:21Выставку "Бережливые технологии: опыт прошлого для будущих побед" открыли на Покровке
27 ноября 2025 15:11"Аффектное" барокко: Нижегородский оперный театр представит премьеру пастиччо
26 ноября 2025 18:00Нижегородцы смогут купить билеты на Поезд Деда Мороза 27 ноября
26 ноября 2025 10:13Выставка о героях тыла открылась в Кстове
21 ноября 2025 15:12VII фестиваль "Голос флейты" пройдет в Нижнем Новгороде
21 ноября 2025 14:56В Москве открыли выставку уникальных артефактов из Царского села
19 ноября 2025 13:41Будущее молодой прозы обсудят в Нижнем Новгороде
Афиша

Выставка графики Марка Шагала открылась в Нижнем Новгороде

12 декабря 2025 11:45 Афиша
Выставка графики Марка Шагала открылась в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Государственный музей изобразительных искусств им А.С. Пушкина при поддержке ВТБ открыл выставку «Библейские сюжеты. Марк Шагал и западноевропейское искусство XVI-XIX веков» (0+) в Волго-Вятском филиале музея в Нижнем Новгороде. Камерный проект в Арсенале стал дополнением к выставке «Марк Шагал. Радость земного притяжения» в Москве и покажет зрителям менее известную сторону творчества великого мастера.

В рамках экспозиции работы Марка Шагала будут дополнены произведениями выдающихся художников из коллекции Пушкинского музея: Альбрехта Дюрера, Рембрандта Харменса ван Рейна и других. Выставку сопровождает обширная просветительская программа: лекции ведущих специалистов Пушкинского музея, экскурсии, встречи читательского клуба, детские мастер-классы и тематические прогулки по выставке.

«Новогодние каникулы — время для добрых традиций: прогулок по городу, походов на спектакли и выставки, теплых вечеров с близкими людьми. Выставка библейских гравюр из собрания Пушкинского музея в Арсенале, которая проходит при поддержке ВТБ —  возможность увидеть тематическую серию Марка Шагала и работы других великих художников. Уверен, что экспозиция станет новой точкой притяжения на культурной карте города», — прокомментировал Всеволод Евстигнеев, управляющий ВТБ в Нижегородской области.

Для посещения выставка доступна с 12 декабря 2025 года по 1 марта 2026 года.

ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей в интересах нацпроекта «Культура». В рамках своей программы по сохранению и развитию наследия России «Культурная страна» банк активно сотрудничает с множеством ключевых культурных учреждений, а также реализует собственные инициативы в сфере искусства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арсенал ВТБ Выставка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных