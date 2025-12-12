Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Афиша

Анонсирована программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде

12 декабря 2025 16:15 Афиша
Фото: минтуризма Нижегородской области

Нижегородцам и гостям региона представили программу новогодних праздничных мероприятий (0+). В этом году она включает фестивали, ярмарки, выставки, специальные проекты для всей семьи, концерты и спектакли. Для удобства информация обо всех мероприятиях собрана на специальной странице туристического портала «Знакомьтесь, Нижний».

«Новый год и Рождество – это особое время, когда мы чувствуем дыхание перемен, наполняемся надеждой и верой в лучшее, ведь впереди ещё больше чудес и открытий. В преддверии праздников в регионе подготовлена насыщенная событийная программа, которая сможет удивить как взрослых, так и детей. Праздники уже совсем скоро, поэтому самое время окунуться в атмосферу зимней сказки. Заходите на главный туристический портал региона и выбирайте то, что по душе именно вам», – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

С 12 декабря на Нижегородской ярмарке начнутся атмосферные зимние гуляния с концертами, катком, интерактивами и угощениями от местных производителей.

На коньках также можно будет прокатиться в парке «Дубки» и Парке им.1 Мая - до 1 марта, в парке «Швейцария» - до 9 марта.

Уютные маршруты прогулок, красивая анимация, тематические мастерские и возможности для красивых фото ждут гостей с 20 декабря в «Заповедных кварталах».

С 24 декабря по 6 января в Нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина пройдут показы балета «Щелкунчик». Зрителей приглашают насладиться яркими образами и музыкой П.И. Чайковского и окунуться в атмосферу настоящего чуда.

Встретить новогоднюю ночь нижегородцев и гостей региона приглашают в городской парк «Швейцария». Помимо работы катка, здесь организуют дискотеку с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Традиционный фестиваль «Рождество в Арзамасе» пройдет 7 января. Здесь для гостей будет работать зимняя площадка под открытым небом с просторным льдом, приятной подсветкой и музыкой.

До 30 января продлится работа новогодней гостиной бренда «Хохлома», где уже можно окунуться в атмосферу волшебства и традиций, выбрать оригинальные подарки, запечатлеть яркие моменты вместе с близкими и отправить открытки в любой уголок страны. Для гостей проведут бесплатные мастер-классы по хохломской росписи, они состоятся 20 декабря, 27 декабря и 6 января.

Напомним, развитие событийного туризма – одно из важнейших направлений работы региона в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

