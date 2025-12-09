"Выставка про ПНИ", ставшая продолжением проекта НГХМ, открылась в Москве Афиша

Фото: социальный проект Народного фронта "Регион заботы"

8 декабря в Музее Москвы представили художественно-документальную «Выставку про ПНИ» (16+) – масштабный междисциплинарный проект, посвящённый жизни людей в психоневрологических интернатах, вопросам нормы, психического здоровья и социальной включенности. Это продолжение проекта, запущенного год назад в Нижегородском государственном художественном музее.

Основу экспозиции, объединяющей более 300 работ, составляет художественный диалог между двумя авторами. Снаружи – взгляд известного фотографа Юрия Козырева, изнутри – творчество художника арт-студии благотворительной организации «Перспективы» Алексея Сахнова, проживающего в ПНИ. Диалог двух художников создает «стереоизображение», которое наглядно растворяет символический «забор» между двумя мирами – свободным и несвободным и делает его единым, общим миром.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о том, как проект встроен в социальную политику большого региона.

«В марте 2024 года мы вместе с «Регионом заботы» открывали «ПНИ. Самую закрытую выставку России» в Нижнем Новгороде. Мы рассчитывали на три-четыре тысячи посетителей, но пришло двенадцать тысяч. Это подтверждает, что об интернатах можно говорить открыто, развеивать мифы и страхи. Сегодня в Нижегородской области развивается сопровождаемое проживание, работает первая в стране независимая «Служба защиты прав» людей с психическими расстройствами. Открытие выставки в Москве – ещё один важный шаг к позитивным изменениям и формированию новой культуры отношения в обществе к людям с ментальными особенностями», – отметил глава региона.

В рамках выставки состоялась пресс-конференция, где авторы проекта, правозащитники и журналисты, представители государственной власти, музейного и арт-сообщества обсудили ключевые проблемы системы и подходы к их общественному осмыслению.

Открыла пресс-конференцию инициатор проведения выставки, автор социального проекта Народного фронта «Регион заботы» Нюта Федермессер. Она рассказала, что в рамках проекта речь идёт не только о закрытых учреждениях, но и о нас самих.

«Работа по изменению среды в интернатах – это, прежде всего, работа по изменению общества, которое живет за пределами интерната. Когда думаешь, зачем Господь оставил этих людей жить, то понимаешь: с одной единственной целью – чтобы сделать нас лучше, чтобы помочь нам оставаться людьми. Работа по изменению интернатов – это работа по изменению нас с вами», – заявила Нюта Федермессер.

Она подчеркнула, что обсуждение темы ПНИ – это разговор о границах человечности, о готовности общества видеть уязвимость и брать ответственность.

В мероприятии также принял участие министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых. В своем выступлении он поделился с гостями выставки и пресс-конференции результатами системных изменений, происходящих в Нижегородской области.

«Система, даже такая закрытая, как ПНИ, может меняться. В Нижегородской области это уже видно: более 200 человек из психоневрологических и детских домов-интернатов получили возможность пройти тренировочное проживание – в небольших группах, где они учатся самостоятельности, 37 перешли на сопровождаемое проживание. Интернаты становятся более открытыми: уже более 700 человек стали волонтерами в ПНИ. В регионе развивается программа по восстановлению родственных связей: благодаря ей 102 ребёнка и взрослых нашли своих родственников, а 9 детей вернулись в кровные семьи. Эти изменения показывают, что у системы есть реальные альтернативы, и эти практики могут работать в других регионах», – пояснил министр.

О том, как федеральные инициативы и новые подходы воплощаются на региональном уровне, рассказала директор первой в стране независимой Службы защиты прав людей с психическими расстройствами в Нижегородской области Екатерина Кантинова.

«Двери интернатов постепенно открываются, система разворачивается в сторону интересов человека. За время работы мы приняли больше 20 тысяч обращений, 96% из которых решены. За каждой цифрой – истории людей, которые смогли устроиться на работу, найти родных, получить шанс на «неинтернатовскую» жизнь», – сообщила она.

«Выставка про ПНИ» создана при поддержке Фонда президентских грантов. Инициатива реализована социальным проектом Народного фронта «Регион заботы» при участии Ассоциации менеджеров культуры и Музея Москвы и при поддержке департамента культуры города Москвы и Музея Москвы. Выставка будет работать с 9 декабря 2025 г. по 5 апреля 2026 г.