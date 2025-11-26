Выставка о героях тыла открылась в Кстове Афиша

Фото: Александр Воложанин

Передвижная выставка "Герои тыла. Страницы памяти" (12+) открылась 25 ноября в Кстове. Как сообщает pravda-nn.ru, экспозиция разместилась в павильоне "Vместе" и стала финальной точкой маршрута проекта.

На церемонии открытия присутствовал депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

"С годами память притупляется, что-то стирается. Применительно к жизни отдельного человека это может быть не так чувствительно, но если мы говорим о событиях, которые определили ход истории, то память о них очень важно сохранить и трогательно пронести через поколения. Спасибо сотрудникам Нижегородского областного информационного центра за кропотливый сбор информации, за то, что вложили частицу души в формирование передвижной выставки, посвящённой героям", — отметил парламентарий.

Ключевыми экспонатами стали фоторепродукции газетных полос "Горьковской коммуны" — так в годы войны называлась "Нижегородская правда". Команда проекта проанализировала тысячи страниц и отобрала материалы, отражающие жизнь региона в военное время. Главные герои этих публикаций — простые люди, чьим трудом ковалась Победа.

Особое внимание уделено вкладу жителей Кстовского района. Газета регулярно писала о председателе колхоза "Красный пахарь" Пелагее Касаткиной, матери одиннадцати детей. Она внесла 25 тысяч рублей на строительство эскадрильи "Валерий Чкалов". Её поступок стал известен по всей стране, а на фронт ей пришло около 900 писем, в которых бойцы называли её мамой. Её письма зачитывали перед строем — они поднимали боевой дух солдат.

Кроме того, на выставке представлены артефакты, найденные на местах боёв Великой Отечественной войны: каски, котелки и другие предметы солдатского быта. Посетители также получили специальный выпуск "Нижегородской правды" с подборкой материалов о военных годах.

В Кстовском районе установлены четыре памятных знака, посвящённых строительству Горьковского оборонительного рубежа, три из них — рядом с сохранившимися элементами фортификаций.

Выставка будет работать в Кстове до 7 декабря.

Напомним, проект стартовал 24 июля выставкой в Нижнем Новгороде. Экспозицию уже увидели в Чкаловске, Богородске, на Бору, в Павлове, в Дальнем Константинове, Лыскове, Воротынце и Пильне.