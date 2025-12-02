Опубликован график работы филиалов НГИАМЗ в новогодние праздники Афиша

Фото: Александр Воложанин

Филиалы Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника объявили график работы в период новогодних каникул (0+). Информация об этом размещена пресс-службой учреждения.

Все музейные площадки будут закрыты для посещения 31 декабря и 1 января. В остальные дни они продолжат работу по изменённому расписанию.

29 и 30 декабря Усадьба Рукавишниковых примет гостей с 10:00 до 18:00, а Нижегородский кремль — с 10:00 до 20:00.

30 декабря Технический музей будет открыт с 11:00 до 18:00, галерея историй "Кладовка" — с 12:00 до 19:00, а Игрушечный музей — с 11:00 до 18:00.

С 2 по 11 января Усадьба Рукавишниковых вновь откроется с 10:00 до 18:00, Кремль — с 10:00 до 20:00, а "Кладовка" продолжит работать с 12:00 до 19:00. В эти же дни Технический и Игрушечный музеи будут доступны с 11:00 до 18:00.

Изменения коснулись и Музея городового магистрата в Арзамасе. 30 декабря он будет работать с 9:00 до 17:00, и в таком же режиме — с 2 по 11 января.

Посетителям напоминают, что продажа входных билетов прекращается за час до закрытия музеев.

Ранее сообщалось, что более 600 000 человек побывали в Нижегородском кремле с начала 2025 года.