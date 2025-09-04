Озвучены предварительные итоги голосования в Думу Нижнего Новгорода

Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Фото: Максим Герасимов

Избирательная комиссия Нижегородской области обнародовала предварительные итоги голосования по одномандатным округам на выборах в городскую Думу Нижнего Новгорода первого созыва. Информация размещена на официальном сайте комиссии.

Согласно предварительным данным, все действующие депутаты, решившие вновь баллотироваться, сохраняют лидерство в своих округах. 

На текущий момент лидерами голосования по 39 округам являются:

Ранее сообщалось, что по состоянию на 18:00 14 сентября общая явка избирателей по региону составила 24,66%. В Нижнем Новгороде на выборах в городскую думу проголосовали 20,41% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Окончательные итоги голосования, включая точное количество участников, будут объявлены после завершения подсчёта голосов.

Напомним, выборы проходили в течение трёх дней — 12, 13 и 14 сентября. Избирательные участки были открыты с 8:00 до 20:00. Голосование проводилось в 25 муниципальных и 4 городских округах Нижегородской области, включая Нижний Новгород.

