54 млн рублей направят на уборку дорог в четырех районах Нижнего Новгорода Общество

Почти 54 млн рублей направят на содержание дорог в осенне-зимний период в четырех районах Нижнего Новгорода. Финансирование предусмотрено департаментом экономического развития и инвестиций городской администрации.

Согласно данным, размещенным на портале госзакупок, речь идет о работах на территории Автозаводского, Ленинского, Московского и Советского районов. Уборка будет проводиться в период с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

Подрядная организация, которая будет выбрана по итогам электронного аукциона, должна обеспечить ручную очистку дорог различных категорий — от внекатегорийных до категорий А, Б и В.

В зависимости от погодных условий на участках может быть задействовано от 200 до 300 рабочих в смену. Работы будут организованы в трехсменном режиме, каждая смена — по восемь часов.

Также на подрядчика возлагается обязанность по организации доставки сотрудников к местам работ, обеспечению их проживания, питания и страхования.

Ранее сообщалось, что сэкономленные из-за малоснежной зимы миллионы рублей в 2025 году направили на ремонт дорог в Нижнем Новгороде.