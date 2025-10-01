"Горячая линия" по вопросам осеннего призыва заработала в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде начала работу "горячая линия", посвященная осеннему призыву граждан на военную службу. Она будет действовать с 1 октября по 30 декабря 2025 года. Об этом сообщили в городском департаменте по безопасности и мобилизационной подготовке.

Обратиться за консультацией можно с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, а по пятницам и в предпраздничные дни – с 10:00 до 16:00. Все интересующие вопросы нижегородцы смогут задать по телефону 467-10-90 (доб. 5601).

Осенний призыв стартовал 1 октября по всей стране. Из Нижегородской области в армию отправятся более 2100 человек, среди них около 500 жителей областного центра. Завершится кампания 31 декабря.

Напомним, осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта.