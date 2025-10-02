Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Общество

Фонтаны Нижнего Новгорода отключили на зиму

02 октября 2025
Фонтаны Нижнего Новгорода отключили на зиму

Фото: Александр Воложанин

Все 22 муниципальных фонтана Нижнего Новгорода выключили на зиму. Об этом 2 октября сообщили в городском департаменте благоустройства.

Как отметила глава департамента Елена Пегова, для каждого объекта предусмотрен индивидуальный порядок отключения в зависимости от технических особенностей.

До 15 октября специалисты проведут комплекс работ по консервации фонтанов. Он включает слив воды, демонтаж отдельных элементов оборудования, очистку камер, труб и поверхностей. Также для каждого фонтана установят защитные конструкции, которые будут предохранять объекты в зимний период.

Напомним, в сквере у ДК Орджоникидзе восстановили фонтан. Его открытие состоялось летом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

